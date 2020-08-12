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Polisleri görünce uyuşturucu maddeyi attı, Kurtulamadı

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Polisleri görünce uyuşturucu maddeyi attı, Kurtulamadı
Polisleri görünce uyuşturucu maddeyi attı, Kurtulamadı

Hamitköy’de polisleri görünce tasarrufunda ki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı Mehmet Dikmen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Dikmen’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.15’te Hamitköy’de zanlı Mehmet Dikmen’in görevli polis ekibince şüpheli görüldüğünü ve tasarrufundaki mavi renk kâğıda sarılı 15 gram
ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyidinin yapılacağını, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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