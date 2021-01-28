Pornhub, insanlara 'bir araya gelin' çağrısı yaptı

Yetişkinler için cinsellik odaklı içerikler üreten Pornhub, yayınladığı yeni kampanya ile gezegeni kurtarmak için insanlara “bir araya gelin” çağrısı yaptı.

"GEZEGENİ KORUMAK İÇİN İŞE KOYULMALIYIZ"

Porno yıldızı olan Kira Noir yeni kampanya hakkında “İnsanlara anlamlı bir konuda eğitim vereceğimiz için heyecanlıyız. İnsanlara zevk veren iki şeyi, seksi ve sürdürülebilirliği bir araya getirdik. Gezegeni kurtarmak için hepimizin işe koyulması ve bir araya gelmesi önemli” dedi

"İKLİM KRİZİNİ SONA ERDİRECEK GÜCE SAHİBİZ"

2030 or Bust adlı inisiyatifin başındaki isim Laughlin Artz kampanya hakkında “İklim krizini sona erdirebilmek ve bunu yapmak için kolektif güce sahip olduğumuz için değil, aynı zamanda böylesi bir fark yaratmanın kolay, seksi ve eğlenceli olabileceğini göstermek için Pornhub ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

PORNHUB'IN İLK KAMPANYASI DEĞİL

Bu, Pornhub’ın gezegene yardım etmek için başlattığı ilk kampanya değil. 2019 yılında amatör çift Leolulu’nun dünyanın en kirli plajlarında seks yaptığı Dirtiest Porn Ever adlı kampanya duyurulmuştu. Kampanya, kirliliğin güzel bir manzarayı nasıl mahvedeceğini vurgulamak için izleyiciler başlangıçta çiftin mahrem bölgelerini göremeseler de, birkaç dakika sonra bölgeye gelen temizlik işçilerinin plajı temizlemesiyle birlikte çift tüm çıplaklığı ile sevişmeye başlar.

Bu kampanyada Pornhub her izleme için kar amacı gütmeyen ve plastik atıklarla insanların arasındaki ilişkiyi dönüştürerek okyanusların korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan organizasyon Ocean Polymers’e bağış yapmıştı.