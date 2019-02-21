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Portekiz Polisi, Galatasaraylı Taraftarı Gözaltına Aldı

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Avrupa Liginde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz'e giden sarı-kırmızılı taraftar gözaltına alındı.
Portekiz Polisi, Galatasaraylı Taraftarı Gözaltına Aldı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon'da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

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