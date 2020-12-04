Pozitif hasta tespit etmişti...Dr. Özcan Hüdaverdi'nin testi negatif

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Koronavirüs hastası tespit etmesinin ardından kendini izole altına almıştı.
Dr. Özcan Hüdaverdi. ara Koronavirüs testinin negatif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
7.gündeki test sonuçlarını da paylaşacağını bildiren Hüdaverdi’nin şu ifadeleri kullandı:
“Ara testimiz şükürler olsun temiz çıktı. İzolasyonda olduğum süre içinde beni arayan, mesaj atan tüm sevenlerime iyiki varsınız. 4. günde izolasyona devam ettiğimi ve 7. gündeki test sonuçlarımı sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle kalın.”
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