Prensler arasında Netflix gerilimi: ‘Kardeşini asla affetmeyecek’

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp ailesine adeta savaş açan Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Megnan Markle'ın Netflix'te yayınlanan belgeseliyle ilgili tartışmalar İngiltere'de gündemden düşmüyor.

ABD’ye yerleşen ve Kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Sussex çiftinin Netflix'te yayınlanmaya başlayan belgeselinin, zaten uzun süredir araları açık olan Prens William ve Prens Harry arasındaki bağları daha da kopardığı iddia edildi. İngiliz basınına göre, belgeseli eylülde hayatını kaybeden büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'e saygısızlık olarak gören Prens William, kardeşine çok öfkeli.

‘KARDEŞİNE HİÇ GÜVENMİYOR’

DailyMail gazetesi, tahtın bir numaralı varisi Prens William'ın Netflix'te ses getiren belgeseli “ailesine ihanet” olarak nitelediğini ve belgeselin kardeşler arasındaki gerilimde “bardağı taşıran son damla” olduğunu yazdı. Haberde, Prens William'ın kardeşini muhtemelen hiç affetmeyeceği belirtilirken bazı kaynaklar da William'ın Prens Harry'nin yakında yayınlanacak anı kitabıyla ilgili de endişeli olduğunu, kardeşine hiç güvenmediğini aktardı.

Kraliyet'e yakın isimler, belgeselde Kraliçe Elizabeth ve monarşiyle ilgili yorumların sarayda hiç hoş karşılanmadığını söyledi. Özel hayata çok önem verdiği ve kardeşinin ailenin tüm sırlarını ortaya koymasından çok rahatsız olduğu kaydedilen Prens William, Netflix'teki belgeselin yayınlandığı gün yaptığı açıklamada, çok yakın bir arkadaşını kaybettiğini ve kafasını meşgul eden başka konular olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçınmıştı.