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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 14 günden sonra pozitif çıkma oranı yüzde 52'ye çıktı

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüs tespit edilen çocuk vakalarda 14 günden uzun süren PCR pozitifliğin, yüzde 2'den yüzde 52'ye çıktığını söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 14 günden sonra pozitif çıkma oranı yüzde 52'ye çıktı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uzayan PCR pozitifliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, İngiltere mutantı yayılmaya başlayınca en dikkat çeken özelliğinin ilk başlarda hızlı ve kolay bulaşmasının olduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Ceyhan, "İngiltere mutantı Türkiye'de yayılıp vakaların hemen hemen tamamının etkeni olmaya başlayınca en dikkat çekici özelliği hızlı ve kolay bulaşmasıydı. 'Hastalığın şiddeti açısından fark var mı yok mu' sorusuna cevap olarak 3 tane çalışma var daha ağır seyrettiğini belirten; ama onun karşısında da 8 tane aynı şekilde seyrettiği, bir ağırlaşmaya sebep olmadığı yönünde makale var. Çocuklarda öncekine göre daha ağır vakalar görüldüğünü herkes söylüyor, bu noktada bir fikir birliği var" diye konuştu.

'14 GÜNDEN SONRA PCR POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 52'YE ÇIKTI'

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarla ilgili uzun süren PCR pozitifliğin dikkatlerini çektiğini, bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu vakalar daha uzun süre PCR pozitifliği ile gidiyor. Dün akşam çıkardığım verisi hazır olan vakaları incelediğimde şunu gördüm; mutant virüsün Türkiye'de yayılmadığı dönemden önce aşağı yukarı 14 günden uzun süren PCR pozitifliği oranı yüzde 2 kadar. Şubattan sonra mutant virüs tespit ettiğimiz vakalarda 14 günden sonra PCR testi pozitifliği yüzde 52. Yani yüzde 2'den yüzde 52'ye çıkmış. İlk başta orijinal virüs ile ilgili az sayıda vaka bildirdiğimizde herkes bunu şöyle izah ediyordu; '10 günden sonra bunlar canlı kalmıyor, virüs canlılığını yitirse bile PCR pozitif çıkabilir bunun da önemi yok' deniyordu. Bu yüzden ilk başta 14 gün uygulanan karantinalar 10 güne çekilmişti. Sağlık personeli başta olmak üzere diğer meslek grupları da 10'uncu gün bitince işe başlatılıyor" diye konuştu. 


'YETİŞKİNLERDE DE AYNI İHTİMAL ÇOK YÜKSEK'

Prof. Dr. Ceyhan, bu noktada bazı problemlerle de karşılaştıkların belirterek, "Örneğin bir personel geliyor, 10'uncu gün bitiyor işe başlıyor, koronavirüs servisi dışındaki diğer servislerdeki hastalarda zaman zaman koronavirüse benzer belirtiler çıkıyor, test yapıyoruz bir türlü temizleyemiyoruz. Bir bakıyorsunuz 3-4 hasta pozitifleşmiş. Halbuki bunların testi yatarken negatif. Sonra personel taraması yaptık. Baktık personel 10'uncu gün işe başlamış; ama PCR testi halen pozitif. Böyle bir şey varsa eğer 10 günlük izolasyon süreleri yeterli değil. En az 14 güne çıkarılması lazım. '14 günden daha uzun süre de gerekir mi' bunu çalışmalarla görmek lazım. Yetişkinler için de aynı verilerin yayımlanmasını bekliyorum. Bu durum çocuklara özel mi, yetişkinlerde de var mı; ama personelde de buna benzer durumlar görmeye başladık; bu salgın kontrolü açısından son derece önemli bir nokta. Aynı durumun yetişkinlerde de olma ihtimali çok yüksek. Halen pozitifliği devam eden çocuklar var takip ettiğimiz, bunlar kaç gün devam edecek bilmiyorum. Biz diğer iki artış döneminde görmediğimiz kadar ağır hasta görüyoruz. Bunlar etrafa bulaştırma konusunda da risk oluşturuyorlar" dedi.

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