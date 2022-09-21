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Prof. Dr. Öztürk: D vitamini eksikliği, uyku kalitesi ve sağlığını olumsuz etkiliyor

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, D vitamini eksikliğinin uyku kalitesi ve sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
Prof. Dr. Öztürk: D vitamini eksikliği, uyku kalitesi ve sağlığını olumsuz etkiliyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine, D vitamini ve uyku arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların son dönemde arttığını ifade etti.

D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde uykusuzluğun sıkça görüldüğünü belirten Öztürk, "D vitamini özellikle uykuyu düzenleyen beyin bölgelerine etki ediyor. Yapılan çalışmalar bunu gösterdi. D vitamini, önemli bir uyku hormonu olan melatoninin yapımında rol alıyor. D vitamini düzeyi düşük olan bireylerin, uyku kalitesinin düşük olduğu ve uykuya dalmakta zorlandıklarını biliyoruz." dedi.

Öztürk, uykusuzluk yakınmasıyla başvuran hastalarda olağan tetkiklerin dışında D vitamini düzeylerinin de ölçülmeye başlandığını dile getirdi.

10-15 DAKİKA GÜNEŞ BANYOSU ÖNERİSİ

Vücuttaki D vitamini depolarının doldurulmasında güneşten faydalanmanın önemine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Uykusuzluk şikayeti çekenler, uyku kalitesinin iyi olmadığını düşünenler, sabah kalktıklarında dinlenmemiş olarak kalkanlar için bir doktora gitmeden önce yapılacak işlerden biri, güneşten faydalanıp 10-15 dakika güneş banyosu yapmak. Güneşin D vitamini yapıcı etkilerinden yararlanmak ve orayı desteklemeyi öneriyorum. Buna 'güneşin ninnisi' adını vermeye başladılar. Güneşten yeteri kadar faydalandığımızda D vitamini düzeylerimizi olağan seviyelerinde tutabiliriz. Bu da uyku kalitesi ve sağlığını iyi yönde etkileyecektir."

D vitamininin vücutta pek çok işlevi olduğunu vurgulayan Öztürk, doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alınabileceğini de sözlerine ekledi.

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