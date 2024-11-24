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Prof. Dr. Şevket Öznur: “Kıbrıs Türk edebiyatında, Atatürk’ün ışığında şekillenen birçok eser vardır ve bu miras, her dönemde kalbimizde yaşadı.”

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türkleri” paneli ile Atatürk reformlarının, Kıbrıs Türk Toplumuna ve edebiyatına etkileri ele alındı
Prof. Dr. Şevket Öznur: “Kıbrıs Türk edebiyatında, Atatürk’ün ışığında şekillenen birçok eser vardır ve bu miras, her dönemde kalbimizde yaşadı.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türkleri” paneli ile Atatürk reformlarının, Kıbrıs Türk Toplumuna ve edebiyatına etkileri ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Türkçe Öğretmenliği ve Tarih bölümleri ile Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KTAM) iş birliğinde düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türkleri” paneli, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün fikirleriyle olan güçlü bağlarını ve bu bağın tarihsel sürecini derinlemesine ele aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan panel, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burak Gökbulut’un üstlendiği panelde, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri şiir dinletisi sundu. Panelin açılış konuşmasını ise Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile KTAM Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur gerçekleştirdi.

Atatürk’ün, eğitim ve liderlik reformlarının Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, dilsel, sosyal ve siyasi gelişimine etkilerinin ele alındığı panelde; Atatürk’ün Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine olan katkısı vurgulanırken, katılımcılara tarihi bir perspektif sunuldu. Fen Edebiyat Fakültesi’nden Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panel, katılımcıların soru cevap bölümüyle sona erdi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Atatürk’ün düşüncelerini ve hayatımıza kattığı değerleri her daim geliştirerek yaşatmalıyız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, açılış konuşmasında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin sadece öğretmen yetiştiren bir fakülte olmadığını, temel bilimlerin kaynağı olduğunu vurguladı. Öğretmenlik mesleğinin, birçok mesleğin temelini oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkul, “Fakülte olarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarının önemli bir parçasıyız” diye ekledi.

Günün anlam ve önemine değinen Prof. Dr. Özkul, “Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için toplandık. Bugün 10 Kasım değil, ancak Atatürk’ü sadece vefat ettiği gün anmak ya da yas tutmak yeterli değildir” dedi.  “Atatürk’ün düşüncelerini ve hayatımıza kattığı değerleri her daim geliştirerek yaşatmalıyız. Eğer Atatürk’ün 1920’lerde yaptıklarıyla sınırlı kalırsak, onun mirası gerçek anlamını kaybeder” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özkul, “Onun vizyonunu ve ileri görüşlülüğünü bugüne ve geleceğe taşıyarak anlamlı hale getirebiliriz” dedi.

Prof. Dr. Şevket Öznur: “Kıbrıs Türk edebiyatında, Atatürk’ün ışığında şekillenen birçok eser vardır ve bu miras, her dönemde kalbimizde yaşadı.”

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve KTAM Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ise yaptığı konuşmada bu seminerin; KKTC ve Kıbrıs Türk toplumunda Atatürk ve Türkiye için yapılanları anlatmak, bu değerleri daha iyi anlamak ve geleceğe taşımak için önemli bir platform oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Şevket Öznur, “akademik çalışmaların yanı sıra, araştırmacı yazarların eserleri de bu doğrultuda büyük bir öneme sahiptir. Kıbrıs’taki şairlerimiz, Atatürk’ün ve ilkelerinin izinden giderek, her zaman şiirlerinde ve yazılarında bu değerleri işlemişlerdir. Yurt dışında yaşayan şairlerimiz bile, Atatürk’e ve onun ideallerine olan bağlılıklarını şiirleriyle dile getirmiştir. Kıbrıs Türk edebiyatında, Atatürk’ün ışığında şekillenen birçok eser vardır ve bu miras, her dönemde Kıbrıs Türk toplumunun kalbinde yaşamıştır” dedi. Prof. Dr. Öznur, Atatürk’ün Kıbrıs Türk toplumuna olan liderliğini vurgulayarak, “Atatürk her zaman bize lider oldu, onun ilkeleri her zaman kalplerimizde yaşadı. Her yıl Atatürk’ü anmaktan büyük bir onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

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