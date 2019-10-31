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Protestolarla sarsılan Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifa etmeyi kabul etti

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Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.
Protestolarla sarsılan Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle uzun süredir devam eden protestoların peşisıra Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa edeceği duyruldu. 

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti. 

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