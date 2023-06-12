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Putin, dostu Berlusconi için konuştu: Onun gibi çok az insan kaldı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda uluslararası arenada onun gibi çok az insan var" dedi.
Putin, dostu Berlusconi için konuştu: Onun gibi çok az insan kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile ilgili açıklama yaptı.

Putin yaptığı açıklamada, “Şu anda uluslararası arenada onun gibi çok az insan var. Halkımızın büyük bir dostuydu ve Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok şey yaptı. Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önayak oldu, uygun etkileşim mekanizmaları onun katılımıyla oluşturuldu” dedi.

“DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKÇA SÖYLEYEN BİRİYDİ”

Putin, Berlusconi’nin dürüst bir politikacı olduğunu ifade ederek, “Ama hepsinden önemlisi, elbette bir İtalyan siyasetçiydi. Bir politikacı için alışılmadık bir insandı, çünkü çok samimi ve açıktı. Bu büyüklükteki politikacıların sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahipti, bu ayrıcalık ne düşündüğünü söylemesiydi. Yazık oldu. İtalyan halkına ve Sayın Berlusconi’ye yakın olan herkese en içten üzüntülerimi ve taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Bu sadece İtalya için değil, aynı zamanda dünya siyaseti için de büyük bir kayıptır” diye konuştu.

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