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Putin: Suriye'nin yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi

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Putin: Suriye'nin yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarının yüzde 90'dan fazlasının teröristlerden temizlendiğini söyledi.

Putin, "Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna katılan askerlerimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Cesaretleri ve profesyonel eylemleri sayesinde bu ülkedeki durumu kökten değiştirmeyi başardık. Suriye topraklarının yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi" dedi.

'GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİ, SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ DESTEKLİYOR'

Rus lider, Suriye hükümeti ve yabancı partnerlerle yakın işbirliği içinde Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulduğunu da anımsattı.

Bu sayede siyasi çözüm ve sivil barış sürecini desteklediklerini kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

RUS ORDUSUNUN İMKANLARI KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR'

"Altını çizerek belirtmek isterim ki, Suriye'deki teröristler basit bir şekilde organize olmuş çetelerde değil, iyi donanımlı, eğitimli, cömertçe finanse edilen ve motive edilen gruplardan oluşuyor. Bu teröristlere karşı yürütülen askeri faaliyetler, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, Rus ordusunun ve donanmasının imkanlarının kaliteli bir şekilde arttığını ortaya koydu."

'YENİ SİLAH SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELİYİZ'

Öte yandan Putin, bu potansiyeli daha fazla artırmaları, yeni silah sistemleri geliştirmeleri ve muharebe eğitiminin etkinliğini iyileştirmeleri gerektiğini vurguladı.

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