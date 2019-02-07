  • BIST 102.784
  • Altın 221,984
  • Dolar 5,2616
  • Euro 5,9754
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Rahim ağzı kanserinden kanser olmadan kurtulun

» »
Kadınların korkulu rüyası rahim ağzı kanseri son yıllarda o kadar yaygın hale geldi ki uzmanlar kadınları sürekli bu sinsi kanser türüne karşı uyarmaya başladı. Oysa basit testler ve düzenli kontrol ile bu zorlu hastalığı başlamadan yenmek mümkün.
Rahim ağzı kanserinden kanser olmadan kurtulun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, düzenli smear testiyle kanser öncesi lezyonlar henüz gelişirken teşhis konulup rahim ağzı kanseri olmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, 5-6 yıl öncesine kadar en sık rastlanılan kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin, son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte 11. sıraya gerilediğini belirtti. Op. Dr. Dökmeci, kadınlara yılda bir kez smear testi yaptırmaları uyarısında bulunurken, bu sayede kanser öncesi lezyonlar henüz gelişirken teşhis konulup kanser olmadan tedavi edilebildiğini belirtti.

"TEK EŞLİLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Rahim ağzı kanserinden korunmak için tek eşliliğin ve cinsel ilişki sırasında korunmanın çok önemli olduğunu belirten Dökmeci, "Çünkü rahim kanseri, diğer kanser türlerinden daha farklıdır. Yüzde 98’i bir virüs etkeninden kaynaklanır. Bu virüs de cinsel yolla bulaşır. Bu virüsün 100’e yakın tipi vardır ve bir grup tipi kanser yapıcı etkiye sahiptir. Bir kadın ilk cinsel deneyimini yaşadıktan sonra ortalama 3 yıl içerisinde bu HPV enfeksiyonu taşır hale gelir. Bu enfeksiyon kanser yapmayan bir tip de olabilir, kanserojen bir tip de olabilir. Eğer kadın kanserojen virüsü taşıyorsa daha sıkı takip edip kanser öncesi lezyonları henüz gelişirken teşhis koyup kanser olmadan tedavi edebiliriz. Bu da insanların hayatının hem kalitesini hem de ömrünü uzatır. Rahim ağzı, doktorların erişebileceği bir noktadadır. Rutin muayeneler sırasında rahim ağzını görürüz ve smear dediğimiz kanser taramasında kullandığımız basit bir işlemler kanser öncesi lezyonları tanıyabiliriz. Korunmak çok önemli. Önceden oluşacak kanser öncesi lezyonları smear testi ile yakalıyoruz" dedi.

HER YIL MUAYENE

Kadınların yılda bir kez muayene olunması gerektiğinin altını çizen Dökmeci, "Sağlık Bakanlığının Kanser Araştırma Merkezi ile beraber yürüttüğü program kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara HPV ve DNA taraması ücretsiz olarak yapılıyor. Kadın eğer bu virüsü taşıyorsa daha sık takip edilir. Kanserojen tipleri taşımıyorsa 5 yılda bir muayene olmak bile uygundur ancak bir kadının yılda bir smear testini yaptırmasında hiçbir sakınca yok. Düzenli olarak her yıl smear testi yaptıran bir kadın rahim ağzı kanseri olmadan tedavi edilebilir” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solaryuma girerken 2 defa düşünün!06 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
  • Kanser sonrası meme onarma ameliyatlarıyla ilgili yanlış bilinenler06 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
  • Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?06 Şubat 2019 Çarşamba 16:10
  • Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?05 Şubat 2019 Salı 09:20
  • Uyku seks hayatını nasıl etkiler?04 Şubat 2019 Pazartesi 23:00
  • Detoks gerçekten vücudu temizliyor mu?04 Şubat 2019 Pazartesi 22:30
  • 2018’de 9,6 milyon kişi kanserden öldü04 Şubat 2019 Pazartesi 21:30
  • Leyla Sönmez'in ardından Estetik ameliyatlarda risk nedir?04 Şubat 2019 Pazartesi 20:52
  • Burun Ameliyatı Sonrası Komaya Giren Leyla Sönmez, Hayatını Kaybetti04 Şubat 2019 Pazartesi 20:25
  • Penisinden çıkan şeyler şok etti! Tam 26 adet bakın nasıl içine girmiş04 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti