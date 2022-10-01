Rahvancıoğlu: Bir An Önce Geçmesi İçin "Mücadeleyi Yükseltelim" Diyorum!

Rahvancıoğlu: Geçmiş Olsun İstiyorum, Bu Yüzden Bir An Önce Geçmesi İçin "Mücadeleyi Yükseltelim" Diyorum!

Rahvancıoğlu: Geçmiş Olsun İstiyorum, Bu Yüzden Bir An Önce Geçmesi İçin "Mücadeleyi Yükseltelim" Diyorum!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu dün gece yaşanan yangınla ilgili açıklama haptı. Yaşanan felakette zarar gören tüm canlılar için derin bir acı duyduğunu belirten Rahvancıoğlu, “ne yazık ki; bu ülkenin ağacını hayvanını, toprağını, ovasını, dağını, insanını sevmeyenlerin idaresinde yaşıyoruz” dedi. Bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeye hiç emek vermemiş insanlar tarafından idare edildiğimizi vurgulayan Rahvancıoğlu, “Kalbi dışarda, aklı dışarda, kökü dışarda bir rejim tarafından esir tutuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, “Yangının sebebinin elektrik kabloları olduğunun söyleniyor, 21. Yüzyılda, ağaçlık bir alanda hâlâ açıkta elektrik kabloları olan bir ülkedeyiz, ama kökü dışarda işbirlikçilerin bu ülkeye yaptığı yatırım: Külliye!” açıklamasını yaptı.

Elektrik kablolarının yer altına alınması gerektiğini söyleyen Rahvancıoğlu, bizim bu çağda dinsel gericiliğin simgesi bir külliyeye değil yangın helikopterine ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Rahvancıoğlu açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi; “Gelmiş geçmiş rejim partileri, bu pratik önlemlerin gerekliliği i bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar ama bu topraklara değil, acentası oldukları dış odakların hizmetinde oldukları için umursamıyorlar. Bu yüzden, "geçmiş olsun" isterdim ama biliyorum ki; bu ülkeye emek veren, onu alın teri ile sulayan, bağlılığı bu topraklara olan insanlar, ipleri eline almadıkça geçmeyecek! Geçmiş olsun istiyorum, bu yüzden bir an önce geçmesi için "mücadeleyi yükseltelim" diyorum...”