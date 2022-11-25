Rahvancıoğlu: CTP’nin Bizimle Görüşmemesinden Memnunuz

CTP’nin “Ben zaten yükseliyorum benim çatım altında birleşeceğiz” şeklinde bir eğilimi olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, bazı kesimlerin de ışığa koşan böcekler gibi bu çağrıya uyduğunu söyledi.

Gazeteciler Çağdışı Yasalardan Yargılanıyor

Rahvancıoğlu, basına yönelik saldırıların hız kesmeden, sistematik olarak devam ettiğinin altını çizdi. Kazım Denizci’nin aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal konusundan yargılandığını hatırlatan Rahvancıoğlu, Denizci’nin zaten teminata bağlı olduğunu ve yurtdışına çıkamadığını belirtti. Denizci’nin bir yıldan fazla zamandır davasının gelmesini beklediğini ifade eden Rahvancıoğlu, Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın mevcut ana muhalefetin de desteği ile çok yakın zamanda geçmiş bir yasa olduğunu söyleyerek, şu anda ise çağdışı bir yasadan yargılandığını belirtti.

Eski mevzuatta da yeni mevzuatta da gazetecilerin yargılandığını ifade eden Rahvancıoğlu, “Bu da meselenin bir beceriksizlik değil sistematik bir mesele olduğunu gösteriyor. Biz, Kazım Denizci’nin yanındayız diyenler mecliste olmalarına rağmen bu yasalarda değişiklik dahi önermediler” diye konuştu.

CTP’nin Bizimle Görüşmemesinden Memnunuz

Gelen bir soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, son dönemde tüm sol partilerle görüşürken Bağımsızlık Yolu ile görüşmediğini belirten Rahvancıoğlu, “Bu bizi üzmüyor, aksine sevindiriyor. Biz CTP’nin ne düşündüğü ve ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz, CTP de bizim bunu bildiğimizi çok iyi biliyor” dedi.

CTP’nin “Ben zaten yükseliyorum benim çatım altında birleşeceğiz” şeklinde bir eğilimi olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, bazı kesimlerin de ışığa koşan böcekler gibi bu çağrıya uyduğunu söyledi.

CTP’nin öncülük yaptığı hiçbir eylemin olumlu sonuç vermediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, Koordinasyon Ofisi eyleminin bunun en çarpıcı örneği olduğunu belirtti.

Bu Seçim, Mevzi Kazma ve Mevzi Tutma Dönemidir

Bağımsızlık Yolu’nun, yerel yönetimler seçimini mevzi kazma ve mevzi tutma dönemi olarak değerlendirdiğini söyleyen Rahvancıoğlu, bu sürecin daha önce elde edilen yerleri koruma ve daha ileriye yükselmek için hazırlanma dönemi olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun Lefkoşa’da TDP Adayı Mehmet Harmancı’yı, Girne’de KSP Adayı Osman Zorba’yı desteklediklerini söyledi. Güzelyurt’ta tamamıyla Mahmut Özçınar karşıtı olduklarını belirten Rahvancıoğlu, onun karşısındaki iki aday olan Reşat Kansoy ve Osman Bican’a destek çağrısı yapıldığını, Mağusa’da ise Bağımsız Aday Salih Oktay’ı destekleyeceklerini açıkladı. Rahvancıoğlu, Lefkoşa ve Girne’de partinin kendi listeleri ile Belediye Meclis Üyeliği için yarışacaklarını belirtti.