Red Dead Redemption 2 rekora doymuyor

Bir süredir merakla beklenen popüler oyun Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları sadece 8 günde 17 milyonu aştı.
2010 yılında oyuncularla buluşan Red Dead Redemption'ın 15 milyon kopya sattığını düşünürsek bu rakamın oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. İ
lk hafta sonunda Rockstar'a 725 milyon dolarlık bir gelir bırakan RDR 2, bu rakamla Avengers: Infinity War'ı dahi geride bırakmayı başarmıştı.
Oyunun en geç 1.5 sene içerisinde PC'ye de geleceğini düşünürsek RDR 2, Rockstar için para basmaya devam edecek.
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