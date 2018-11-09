Red Dead Redemption 2 rekora doymuyor

Finans çevrelerinden gelen resmi rakamlara göre Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları sadece 8 günde 17 milyonu aştı.

Bir süredir merakla beklenen popüler oyun Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları sadece 8 günde 17 milyonu aştı.

2010 yılında oyuncularla buluşan Red Dead Redemption'ın 15 milyon kopya sattığını düşünürsek bu rakamın oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. İ

lk hafta sonunda Rockstar'a 725 milyon dolarlık bir gelir bırakan RDR 2, bu rakamla Avengers: Infinity War'ı dahi geride bırakmayı başarmıştı.



Oyunun en geç 1.5 sene içerisinde PC'ye de geleceğini düşünürsek RDR 2, Rockstar için para basmaya devam edecek.