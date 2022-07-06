Renkli kuşak töreni yarın düzenlenecek

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen renkli kuşak sınavında başarılı olanlar ödüllerini yarın (07.07.2022) alacaklar.

Pazar günü Avrasya Taetkwondo Merkezi’nde Federasyon Başkanı senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen, Yardımcıları Master Öykü Ergin, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Gözetmen Hocalar Ceyda Uçaner ve Anna Keskin tarafından yapılan 123. Taekwondo 73. Karate Renkli Kuşak Tekamül sınavında başarılı olup yeni kuşak almaya hak kazananlar, yeni kemerlerini yarın akşam alacaklar.

8.GIP SARI KUŞAK KAZANANLAR

Nur Deniz Duran, Derin Sula, Mesut Aslan Sevinç, Poyraz İzzet Özersay, Hazal İnci, Ayça Aygün, Miran Kutlu İnce, Hayriye Yetek

7.GIP SARI YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR

Münür Püsküllü, Rojbin Özer, Naz Adıgüzel, Anvi Alex Eponon, AslI İpek Kara, Enise Püsküllü, Mustafa Yalçın, Ceylin Sahra İnci, Nursima Kara, Zehra Naz Ağan

6.GIP YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR

Deniz Sevinç, Demir İnce, Timur Özfaik, Atlas Ersoy, Emrullah Baştaş

5.GIP YEŞİL MAVİ KUŞAK KAZANANLAR

Mehmet Çulama, Bora Kürşat, İzzet Tok, Fethi Özfaik, Bingül Özfaik, Defne Karam, DariaShymushevska

4.GIP MAVİ KUŞAK KAZANANLAR

Orhan Yorgancıoğlu, Hüseyin Bölükbaşı, Süheyla Bölükbaşı, Berinay Babacan, Defne Okçu

3.GIP MAVİ KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR

AlminaSüsli, MaximSopyluk

2.GIP KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR

Elif Baştaş, Muhamed Sefa Kılıç, Abdullah Baştaş, Ata Mehmet Aslan, Ege Salih Babacan, MubarakAbdurrahem

1.GIP KIRMIZISİYAH KUŞAK KAZANANLAR

Sinem Naz Süvari, Şebnem Eryiğit, Nisa Gukaeva

HYONG PUMSE’DE YARIŞTILAR

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong-Pumse Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Pazar sabahı yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Pınar Akmarpınar Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz, başkanlığında, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONGPUMSE MÜBABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Derin Sula 3.Nur Deniz Duran

2.Kategori: 1.Almina Süsli 2.Defne Okçu 3.Berinay Babacan

3.Kategori: 1.Sinam Naz Süvari 2.Elif Baştaş 3.Hayriye Yetek

4.Kategori: 1.Bingül Özfaik 2.Ayça Aygül 3.Hazal İnci

5.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Daria Shymusevska 3.Nursima Kara

6.Kategori: 1.Deniz Sevinç 2.Defne Karam 3.Süheyla Bölükbaşı

7.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Naz Akyüz 3.Aslı İpak Kara

8.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Ceylan Sahra İnci 3.Tuba Şenel

9.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Zeynep Keskin 3.Sinem Kara

ERKEKLER HYONGPUMSE MÜBABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2.Poyraz İzzet Özersay3.Aslan Sevinç

2.Kategori: 1.Orhan Yorgancıoğlu2.Maxim Sopyluk 3.Hüseyin Bölükbaşı

3.Kategori: 1.Fethi Özfaik 2.Emrullah Baştaş 3.Atlas Ersoy

4.Kategori: 1.Timur Özçelik 2.Miran Kutlu İnci 3.Demir İnci

5.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Ege Salih Babacan 3.Abdullah Baştaş

6.Kategori: 1.İzzet Tok 2.Muhammed S.Kılıç 3.Taner Kara

7.Kategori: 1.Bora Ercan 2.Mehmet Çulama 3.Mustafa Yalçın

8.Kategori: 1.Anvi Alex 2.Mubarak Abdurrahem 3.Zeynel Yıldırım

9.Kategori: 1.Ahmet F. Kocabaş 2.Arda Akın Altuntaş 3.Oğulcan Doğan