Reşat Kansoy "Belediye Tarıma Öncülük Edecek"

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy AL-NAR tesisini ziyaret etti.

Belediye tarıma öncülük yapacak

Güzelyurt’un lokomotif sektörünün tarım olduğuna vurgu yapan Kansoy, verimli toprakların korunmasının temel vizyonunu oluşturduğunu kaydetti

Kansoy, “Sürdürülebilir tarım için su politikası oldukça önemlidir. Bizlerin yeni vizyonu ile Güzelyurt Belediyesi tarım politikalarına öncülük yapacaktır” dedi

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy AL-NAR tesisini ziyaret etti.

Burada nar üretimi ve ihracatı konusunda fikir alış verişinde bulunan Kansoy, Güzelyurt’a getirmek istediği yeni vizyonunun en önemli ayağının verimli toprakların korunması ve sürdürülebilir tarım için su yönetimi olduğuna vurgu yaptı.

Sebze meyve üretiminin yüzde 70’inin Güzelyurt ovasından karşılandığına dikkat çeken Kansoy, Türkiye’den gelen suyun zirai sulamaya katkı sağlayacağı projenin Güzelyurt ovası için önemine değindi.

Bu noktada yerel yönetimlerin vizyonunun devreye girmesi gerektiğine dikkat çeken Kansoy şöyle konuştu:

“Vizyonumuz tarımsal ürünlerin ekonomik değerini artırmak”

“Maalesef Güzelyurt Belediyesi bugüne kadar tarım topraklarını koruyamadı. Daha da önemlisi su ve su yönetimi ile tarım iş gücü yönetimi hakkında hiç bir icraat yapmadı. İşte benim ortaya koyacağım yeni yerel yönetim vizyonunda tarım politikalarına belediye öncülük yapacak, Tarım Bakanlığı ve Üniversitelerimiz ile birlikte hareket ederek; tarımsal ürünlerin ekonomik değerini artırmak olacaktır”

Tarımda ürün çeşitliliği önemine vurgu yapan Kansoy, “Tek Glokal ürünümüz olan portakalın yanında, nar üretimi ve ürün çeşitliliği ile dünya marketlerinde alıcısı olan diğer meyvelerin üretim ve pazarlamasının merkezi hükümet, Tarım Bakanlığı ile planlı bir şekilde yürütülmesi için sorumluluk alacağız” sözünü verdi.

500 ton nar üretimi olduğunu ve bunun 150 ton civarında bir kısmının Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilmesi için Türkiye’ye gönderildiği bilgisini paylaşan Reşat Kansoy, “Yeni belediye vizyonumuz tarımsal üretimi daha da değerli kılmak ve daha çok ihracat yapabilmek adına tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek, bu konuda projeler üreterek, Türkiye ve AB ile ortak çalışabilmek olacaktır” diye konuştu.

Sertifikalı tarım için imar planı

Güzelyurt bölgesinin toprak mineralinin, nem oranının, gün ışığı süresinin, sebze ve meyve üretiminde doğal avantaj olduğunu söyleyen Kansoy, “Birinci derece tarıma elverişli topraklarımızı korumak ve sürdürülebilir, iyi, sertifikalı tarım üretimi yapılmasını sağlamak için İmar Planı ve Kent Master Planı şarttır” dedi

“Hal, Güzelyurt’a inşa edilmeli”

Güzelyurt’ta tarımın lokomotif sektör olduğunu anımsatan Reşat Kansoy, bunun korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için hal konusunun da gündemlerinde olacağını belirtti.

“Hal mutlaka Güzelyurt’ta olmalıdır. Meyve ve sebze üretimin yüzde 70’i Güzelyurt ovasında yapılmaktayken, Hal’in başka bir ilçeye inşası büyük bir hata olur. Hal Güzelyurt’a inşa edilirse, ekonomik alan oluşur, istihdam olanağı yaratılır, enerji sarfiyatı azaltılır, lojistik konum kazanılır. Güzelyurt’a faydası büyük olur. Başkan olduğum zaman bu konuda proaktif bir politika izleyeceğimin sözünü veriyorum”

“İşçilerin yatı evi konforlu olmalı”

Tarım işçilerinin yatı evlerinin sağlıklı şartlar altında ve konforlu olması gerektiğinin de altını çizen Kansoy, işçilerin yaşam koşullarının insani değerlere uygun olması için Belediye ve işverenlerin birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaptı.