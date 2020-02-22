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Ressam Erdal’ın Sergisi ”Hope” Girne’de açılacak

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Ressam Erdal’ın Sergisi ”Hope” Girne’de açılacak
Ressam Erdal’ın Sergisi ”Hope” Girne’de açılacak

Ressam Sevim Erdal, ”Hope” isimli sergisini bugün Girne’de kanser hastaları yararına açacak.
Sergnin açılışı saat 15:30’da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından yapılacak.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alacak sergi 4 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.
Resim, heykel, seramik gibi 40 parça eserden oluşacak “Hope” adlı sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

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