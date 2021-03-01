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Restorancılar Birliği restoranları açma kararı aldı

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı
Restorancılar Birliği restoranları açma kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Birlik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Artık YETER! DENETİMLERLE RESTORANLARIMIZI AÇIN!!

Eğer bu talebimiz yerine gelmezse 8 Mart’ta pcr testlerimizi yapıp tüm kurallara da uyarak işletmelerimizi açıyoruz.

Komitenizin verdiği son kararları sevinçle karşılamış durumundayız. Ancak berber, kuaför, güzellik salonları gibi çok yakın temas edilebilecek iş kollarını ve açık pazarları normal hayata geçirdiğinizden dolayı restoranları unuttuğunu düşünerek sizleri bu yazıyı yazmaktayız.

Pandemi nedeniyle en çok zarar gören meslek grubu restoranlardır. Üyelerimiz yaklaşık bir yıldır günlük harcamalarını dahi kazanamamış durumda mücadele etmektedir ve bu bağlamda üyelerimizin artık mücadele edecek gücü kalmamıştır.

Yaklaşık bir yıldır ne dediyseniz yaptık..

Masalar arası 1.5 metre dediniz yaptık,

Elektronik menü dediniz uyduk,

Mekanlarınıza az insan alabilirsiniz dediniz kabul ettik,

Sabah 10.00 – akşam 20.00 çalışabilirsiniz dediniz peki dedik,

dedik dedik dedik..

Peki üyelerimiz açısından bu bir yıl nasıl geçti biliyor musunuz?

Boş duvarlara bakarak,

Personellerimizi herşeye rağmen işsiz bırakmamak için ödemeye çalışarak,

Sanki da covid-19’un yayılma yeri restoranlarmış gibi yarattığınız kötü algıyı dağıtmaya çalışarak,

Borçlu olduğumuz yerlere dil dökerek,

Kapanan restoran sayılarını 1-2-3 saymak yerine 5-10-15’e çıktığını görerek..

Artık YETER!!!!

Sizden son kez rica ediyoruz, kurallara harfiyen uymaya hazırız. Masalar arası 2 metre, sandalyeler arası 60 cm, koyacağınız başka kurallarla ve DENETİMLERLE RESTORANLARIMIZI AÇIN!!

Hemen hemen tüm yerlerin açılacağı gün olan 4 Mart 2021 Perşembe günü dış mekanlarımız tümü ve iç mekanlarımızın da en fazla 1/3’e denk gelecek kısmıyla AÇILMAK İSTİYORUZ..

Salih Kayım

(Başkan)

RES-BİR

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