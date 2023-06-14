Reuters Dijital Haber Raporu 2023: Haberlere ilgide keskin bir küresel düşüş var

Küresel bir araştırmaya göre, haberlere yoğun ilgi gösterenlerin sayısı son altı yılda yaklaşık yüzde 25 oranında azaldı

. Dünya genelinde insanların yüzde 36'sı haberlerden bazen ya da sıklıkla kaçındığını söylüyor. Türkiye'de haber kaynağı olarak sosyal medya kullanımında YouTube ve Instagram ilk sıralarda yer alıyor.

Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Dijital Haber Raporu'na göre, 2017'de dünya genelinde insanların yüzde 63'ü haberlerle çok ya da yoğun ilgi gösterdiğini söylerken, bu oran 2023'te yüzde 48'e düştü.

TV ve yazılı basın gibi geleneksel medya tüketimi çoğu ülkede düşmeye devam ederken, online ve sosyal medya tüketimi aradaki farkı kapatamıyor. Veriler online tüketicilerin geçmişe kıyasla haberlere daha az eriştiğini ve daha az ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Reuters Enstitüsü raporunun yazarları, izleyicilerin "iç karartıcı haberlerden uzaklaşıp ruh sağlıklarını korumaya çalışırken Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı krizi gibi önemli haberlerden seçici bir şekilde kaçınmaya devam ettiklerine" dair veriler olduğunu belirtiyor.

Dijital Haber Raporu 2023 ayrıca geleneksel TV ve basılı haber medyasının gerilemeye devam ettiği, "online tüketicilerin geçmişe kıyasla haberlere daha az eriştiği ve daha az ilgi gösterdiği" sonucuna varıyor.