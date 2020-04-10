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Reuters Enstitüsü: ‘Corona’ya ilişkin bilgilerin yüzde 38’i uydurma

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Reuters Enstitüsü: ‘Corona’ya ilişkin bilgilerin yüzde 38’i uydurma
Reuters Enstitüsü: ‘Corona’ya ilişkin bilgilerin yüzde 38’i uydurma

Britanya’daki Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün teyit organizasyonu First Draft News, yeni tip corona virüsüne ilişkin bilgilerin yaklaşık üçte ikisinin yanlış yöne çekildiğini açıkladı. 

Euronews’in haberine göre enstitü tarafından yapılan araştırmanın sonucunda yanlış bilgilerin yüzde 59’unun ‘yeniden şekillendirildiği’ ortaya çıktı. İncelenen yanlış iddiaların yüzde 38’inin tamamen ‘uydurma’ bilgilerden oluştuğu da saptandı.

Raporda, sıklıkla tekrar edilen şu çarpıtma bilgi örnek gösterildi: “Virüs yüksek sıcaklıklara dayanıksız olduğu için güneş, 27 derecelik bir sıcaklıkta corona virüsü öldürerek ortadan kaldıracak.”

‘Mezenformasyona ilişkin çok sayıda araştırma yapıldı’

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Scott Brennen, bu tip mezenformasyonların (farkında olmadan verilen yanlış bilgi) yeni ortaya çıkmadığını söyledi. 

Çalışmada ‘corona’yla bağlantılı yanlış bilgilere baktıklarını belirten Brennen şunları söyledi: “Geçmiş yıllarda farklı şekillerde mezenformasyona ilişkin çok sayıda araştırma yapıldı. İçeriğin büyük bir kısmının yeniden şekillendirildiği gerçeği diğer birçok araştırmayla uyumlu.”

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