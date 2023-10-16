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Reuters’ın ateşkes haberine İsrail ve Hamas’tan yalanlama

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Reuters haber ajansına konuşan iki Mısırlı güvenlik görevlisi, ABD, İsrail ve Mısır arasında Gazze’nin güneyinde bir ateşkes için anlaşmaya varıldığını öne sürdü.
Reuters’ın ateşkes haberine İsrail ve Hamas’tan yalanlama

Reuters haber ajansına konuşan iki Mısırlı güvenlik görevlisi, ABD, İsrail ve Mısır arasında Gazze’nin güneyinde bir ateşkes için anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

Bu anlaşmaya göre Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi.

Ancak İsrail Başbakanlık ofisi bu iddiayı yalanlarken Hamas da böyle bir ateşkesten haberlerinin olmadığını aktardı.

Reuters haberinde de İsrail ordusu ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

Pazar günü Mısırlı yetkililerle konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’ye yardım gönderilmesi için Mısır sınır kapısının açılabileceğini söylemişti; ancak zamanlama ve detay vermemişti.

ABD medyasında da sınır kapısının kısa bir süre içinde açılabileceği kaleme alındı.

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