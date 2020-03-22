  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Rihanna'dan Koronavirüs'le mücadeleye 5 milyon dolar bağış

» »
Rihanna'dan Koronavirüs'le mücadeleye 5 milyon dolar bağış
Rihanna'dan Koronavirüs'le mücadeleye 5 milyon dolar bağış

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. 

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Koronavirüs'le küresel çapta mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.

Dernek Başkanı Justine Lucas, "Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Home Office"çilere tavsiyeler: İşle özeli karıştırmayın20 Mart 2020 Cuma 18:29
  • Hava yolu şirketlerinin 3 ay dayanacak nakitleri kaldı20 Mart 2020 Cuma 16:16
  • Muhterem Nur hayatını kaybetti20 Mart 2020 Cuma 10:00
  • ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor19 Mart 2020 Perşembe 21:19
  • Araştırmacılara göre, koronavirüsten korunacak en güvenli yer, Uluslararası Uzay İstasyonu19 Mart 2020 Perşembe 20:50
  • Kahvede okey oynarken yakalandılar...Polise salgından haberimiz yoktu dediler19 Mart 2020 Perşembe 20:26
  • Maskesini ve eldivenini takıp, 'Allah virüsten korusun' diye dilendi!19 Mart 2020 Perşembe 20:14
  • Bill Gates: “Aşı için tahminen 18 ay gerekli”19 Mart 2020 Perşembe 17:37
  • Saba Tümer'den kendisini öpmek isteyen Serdar Ortaç'a: Sakın yaklaşma!19 Mart 2020 Perşembe 17:07
  • Kosova Başbakanı 'panik yaydığı' gerekçesiyle İçişleri Bakanı'nı görevden aldı18 Mart 2020 Çarşamba 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti