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RMMO’daki sözleşmeli askerlerin polise kaydırılması düşünülüyor

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Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev yapan sözleşmeli askerlerin, personel eksikliğinin giderilmesi ve askerlerin tecrübesinden faydalanılabilmesi için polise kaydırılmasına yönelik öneride bulunduğu bildirildi.
RMMO’daki sözleşmeli askerlerin polise kaydırılması düşünülüyor

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’nun dün Meclis Denetim Komitesi’nde yaptığı bilgilendirmede, şu anda 724 boş kadro bulunan polisin, özellikle mültecilerle ilgili meselelerin artmasından dolayı desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sayıştay Odisseas Mihailidis de, polise ait 2 helikopterde yapılacak bakım çalışmaları için 2021 yılında Çek Cumhuriyeti ile 1,5 milyon Euro karşılığında anlaşma yapıldığını ancak daha sonra helikopterlerin tamire ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini ve polisin, onay almadan tamir çalışmaları için 2,5 milyon Euro ödediğinin belirlendiğini kaydetti.

 

Mihailidis, polisin tüzük ihlali yaptığını söylediğini belirten gazete, Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun ise buna karşı çıktığı ve helikopterlerde çıkacak sorunların önceden bilinemeyeceğini söyledi.

Habere göre, Papatheodoru, polise devriye, trafik denetimi ve havadan suçlu takibi yapılabilmesine yönelik hafif ve esnek, yaklaşık 1,5 milyon Euro değerinde helikopter alınması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

 

Papatheodoru ayrıca, son dönemde devlet dairelerine ait web sayfalarına yaklaşık 60 siber saldırı yapıldığını kaydetti.

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