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Rogers: “Herkes siyasi kimliğini bir yana bırakıp takım çalışmasına uymalı”

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HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, ülke olarak takım çalışmasına uyulmasının önemli olduğunu ve siyasetçilerin, teknik konularda siyasi kimliklerini bir yana bırakması gerektiğini savundu.
Rogers: “Herkes siyasi kimliğini bir yana bırakıp takım çalışmasına uymalı”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programın konuğu oldu. Rogers, siyasetçilerin teknik konularda siyasi kimliklerini bir kenara bırakarak birlikte çalışması gerektiğini ve takım çalışmasının olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Rogers, herkesin birbirinin deneyimine ve bilgi birikimine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, “Birlikte savaş verirsek başarılı oluruz ve bu ülkeyi kalkındırırız. Takım çalışması yapmazsak, toplum olarak hepimiz kaybedeceğiz” dedi.

“İMAR PLANI ÇOK ÖNEMLİYDİ”

HP Milletvekili Rogers, imar planının yürürlüğe girememesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Rogers, imar planının ülkemiz adına çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “İmar planı, biz siyasilerin işi değildir. Fikirlerimiz görüşlerimizi beyan edebiliriz ama işinde uzman kişilere bırakmamız daha doğrudur” ifadelerini kullandı.

“RANDOM (RASTGELE) TESTLERİ YAPILMALI”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Covid-19 süreci ve yapılması gereken konulara ilişkin konuştu. Rogers, rastgele testlerin devreye girmesi gerektiğine işaret ederek temaslı hasta sayısının bu şekilde daha çabuk kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

Sağlık sektörünün ve ekonominin dengesinin sağlanması adına ülkeyi tekrar kapatmanın oldukça sıkıntılı bir süreç doğuracağını belirten Rogers, giriş-çıkışlar da önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Rogers, “Geçişlerde hemşireler bulundurularak, rastgele örnek alınıp hızlı testler yapılabilir. Bu uygulamayı kalabalık yerlerde de kullanabiliriz” dedi. 

“PANDEMİ HASTANESİ GEREKLİ”

Pandemi hastanesinin gerekli olduğuna da dikkat çeken Rogers, devlet hastanesinin bu durumda kullanılmasının doğru olmadığını, yeni bir hastanenin önemli olduğu veya kullanılabilir mevcut binaların dönüştürülmesi yönünde çalışmaların olması gerektiğini aktardı.

Rogers, “A, B ve C planlarımız olmalıdır. Pandemi hastanesi kısa sürede tamamlanmazsa alternatifler olmalıdır” diyerek, devlet hastanesinde sadece Covid-19 hastası olmadığını ve diğer hastaların mağdur edilmemesi için çalışmaların olmasının önemini vurguladı.

“OKULLARDA HİJYEN KURALLARINA UYULMALIDIR”

Jale Refik Rogers, okulların açılacağını ve şu anda bu duruma bir engel görünmediğini belirtti. Okullarda sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekerek “Okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın detaylı bir çalışma yapması gerekiyor” dedi.

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