Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, “Mersinlik yangını bir sabotaj mı, yoksa gerçekten bir arıza mı oluştu? Bunların açıklanması gerekiyor...” diye konuşarak, oradaki özel mülk iznini verenlerin de soruşturulması gerektiğine değindi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.

“Mersinlik yangını bir sabotaj mı, yoksa gerçekten bir arıza mı oluştu... Bunların açıklanması gerekiyor...” diye konuşan Rogers, oradaki özel mülk iznini verenlerin de soruşturulması gerektiğinden bahsetti. Yangına 'iki saat gecikmeli' müdahale ediliyor gibi bilgiler olduğuna değinen Rogers, bu bilgilerin doğruluğunun kamera kayıtları ile görülebilmesi gerektiğini söyledi. “Ağaçlar yandı, doğa gitti” diyen Rogers, “Turizm ülkesiyiz diyoruz ama bunların korunması için de bir şeyler yapmıyoruz...” ifadelerini kullandı.

“ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN ATANMASINA YETKİ VERİLMİYOR”

Rogers, “Tarım Sigorta Fonu kendi bütçesi ile ödeyeceği Ziraat Mühendisleri için bile maliyeden yetki alamıyor” dedi. Personel ihtiyacında çok açık olduğunun altını çizen Rogers, doğal felaketleri ödeyebilecek bir fondan bahsedildiğini ve doğal afetler karşısında tespit yapabilecek ziraat mühendislerinin atanmasına yetki verilmediğinden yakınarak, “Bunun için sıkıntı yaşanıyor” diye konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERDE PLANSIZLIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Sağlık Bakanlığının yatak doluluk oranlarında bir artış olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirten Rogers, “Özellikle risk grubunda olan kişilerin maske takıp kendini koruması önemlidir ama yine de Sağlık Bakanlığının üstüne düşen görevlerde plansızlık olduğunu görüyoruz” dedi. Koronavirüs vakalarının şu anda Göğüs Hastalıkları bölümünde yatırılıyor olmasına değinerek “Acile gelenlerde Koronavirüs riski varsa herhangi bir önlem alınıyor mu?” sorusunu sordu.

kaynak: kıbrıs postası