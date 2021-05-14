  • BIST 1.441
  • Altın 500,761
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

» »
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç, açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cotroceni Sarayı'nda dün yaptığı basın toplantısında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kaldırılacağını, tüm mağaza ve iş yerlerinin normal çalışma düzenine döneceğini söyledi.

1 Haziran'dan itibaren açık havada en fazla 70 kişi, kapalı alanlarda da en fazla 50 kişi ile düğün ve etkinliklerin yapılabileceğini de aktaran Iohannis, haziranda rahatlayıp ağustosta tekrar kapanma yaşamak istemediklerini, bu nedenle salgındaki bulaşı oranına bakarak sonbahar için yeni kararlar alabileceklerini ifade etti.

Romanya'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 835 olarak açıklandı, 19,5 milyon nüfuslu ülkede 3 milyon 800 kişi Covid-19 aşısı oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında: Türkiye 1 Temmuz'da İmzasını Çekiyor11 Mayıs 2021 Salı 11:43
  • Aşı kampanyası ilerliyor; Avrupa kısıtlamaların sona ereceği yaz sezonuna hazırlanıyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:09
  • Alman parlamentosu, gece kulüplerinin "kültürel varlık" ilan edilmesini talep etti10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:47
  • AB Kendi Güvenliğini Sağlamak İçin Çabaları Artırmak İstiyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:06
  • AB Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de Toplandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:24
  • Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:18
  • Fransa'da askerler, ikinci bir bildiriyle yine 'iç savaş' uyarısında bulundu10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:12
  • THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa lideri10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:40
  • Papa Francis: Kudüs'te yaşanan gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyorum09 Mayıs 2021 Pazar 20:45
  • Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü09 Mayıs 2021 Pazar 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti