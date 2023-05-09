Rum hükümeti Maraş’taki mal satışlarını engellemenin yollarını arıyor

Kapalı bölge Maraş’taki Kıbrıslı Rumlara ait bazı otellerin Kıbrıslı Türk bir iş insanı tarafından satın alındığı yönünde haberlerin ardından bugünkü Rum basını, Rum hükümetinin bu tip satışları önlemek adına caydırıcı tedbirler arayışında olduğunu iddia

Fileleftheros gazetesi, “Göçmenleri Karşı Teşviklerle Caydırmak İstiyorlar – Maraş’taki Taşınmazlar Konusunda Hükümette Art Arda Toplantılar” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Maraş bölgesindeki taşınmazların satışının önlenmesi amacını taşıyan “karşı teşvikler” uygulanması hedefiyle üst üste toplantılar gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanı ve Başsavcının dün Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Hristodulidis’in çalışma arkadaşlarıyla bir toplantı düzenleyerek gelişmeleri ele aldıklarını, benzer toplantıların teknokratlar düzeyinde de yapılmakta olduğunu belirtti.

Çeşitli çevrelerin, KKTC’de ve özellikle de Maraş’ta eski taşınmazı bulunan Kıbrıslı Rumları, bu taşınmazlarını satmaya ikna etme girişimlerinin yoğunlaştığı yönünde bilgiler olduğunu öne süren gazete, bu gelişmelerin Rum hükümetini baskı altına almış göründüğü yorumunda da bulundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “bu tip durumlarla karşılaşmamak için bunca yıldan sonra nihayet, bütünlüklü bir göçmen politikasının oluşması gerektiği ve tüm gelişmelerin araştırılmakta olduğunu” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, göçmen politikasının İçişleri Bakanı’yla geniş çapta ele alınmakta olduğunu da vurguladı.

Gazete, dünkü toplantı sonrasında konuşan Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise, “amaçlarının kimseyi hedef göstermek değil, bu tür satışların ve faaliyetlerin, caydırıcı önlemlerle engellemek olduğunu” söylediğini aktardı.

Kombos açıklamasında, “son bilgilerin endişe verici olduğunu, ilk andan itibaren bilgi toplamakta ve bu bilgileri değerlendirmekte olduklarını” ifade ederek “gerçekte ne olduğunu ve hangi yollarla tepki verilebileceğine dair çeşitli düzeylerde toplantılar yapıldığını” belirtti.

“Bu tip durumlarda içgüdüsel tepkilerin en iyi ve akılcı çözüm olmadığını” belirten Kombos, “konunun Kıbrıs Türk basınında yer aldığı ilk andan bugüne kadar gelen bilgilerin ise bir tutarsızlık ve zıtlık ortaya koyduğu” iddiasında bulundu.

Kombos, “sunulan belgelerin doğruluğu, sunulup sunulmadıkları, tüm bu olayın koordineli bir girişimin parçası olup olmadığı, tüm kurumların bunda ne gibi rol üstlendikleri ve işgal bölgelerinde faaliyet gösteren komite tarafından tazminatlar verilmesiyle ilgili tüm konulara ilişkin bu bilgilerin kontrol edilmesi ve doğrulanması adına tüm devlet birimlerini harekete geçirmekle yükümlü olduklarını” vurguladı.

- - Otelciler Birliği “endişeli”

Gazete haberinin devamında, Kıbrıs Rum Otelcileri Birliği PASİKSE’nin de Maraş’taki otellerin satışı konusunda endişe belirttiğini yazdı.

Gazete, PASİKSE yönetimi ile Maraş’ta oteli bulunan mal sahiplerinin bir toplantıda biraraya gelerek gelişmeleri ele aldıklarını, PASİKSE Başkanı Haris Loizidis’in ise konuya ilişkin açıklamasında “Kıbrıslı Rumlarla, taşınmazlarını satın almak amacıyla iletişime geçen arabulucular ve emlakçıların olduğunu” söylediğini aktardı.

Loizidis, “Şu an için insanlar taşınmaz mallarını satma yolunu seçmiyorlar ancak soruna bütünlüklü bir çözüm bulunmasını istiyorlar” şeklinde konuştu.

Toplantıda, otel sahipleri tarafından alınabilecek önlemlerin belirlenmesi için bir komite oluşturulması kararının alındığını ifade eden Loizidis, “taşınmazlarını kaybeden kişilere son 50 yıldır hiçbir tazminat ödenmemesi ve kayıplarının giderilmemesiyle doğan haksızlığın ortadan kaldırılmasının da bu önlemlerden biri olması gerektiğini” vurguladı.

Habere göre, Maraş’taki “Esperia Tower” otelinin sahibi Panayotis Konstantinu ise açıklamasında “ortaya çıkan ve her mal sahibini ayrı ilgilendiren konuların derinlemesine ele alınması gerektiğini” ifade etti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Dışişleri Bakanı: Amaç Kıbrıslı Rum Taşınmazları Konusunda İnsanları Hedef Göstermek Değil Caydırmak” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin kapalı bölge Maraş’taki Rum otellerinin satılması konusunda yaşanan gelişmeler karşısında “hazırlıksız yakalandığı” yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Kombos’un dün konuya ilişkin açıklamasında herkesi “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkler ve Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumların taşınmazlarını satın almaları yönünde yaptığı çağrıyı duymaya” çağırdığını belirten gazete, buna karşın Kombos’un “hükümetin ne tür önlemler alacağını açıklayamadığını” vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, Kombos’un açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi ise; “Otel Satışı Arkasındaki Hikaye” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’li iş insanı tarafından Maraş’ta satın alındığı iddia edilen otellerden birinin 1974 yılından bugüne kadarki hikayesine yer verdi.

Maraş’ta bulunan ve Kıbrıslı Türk iş adamı tarafından satın alındığı iddia edilen otelin adına yer vermeden hikayesine değinen gazete, söz konusu oteli 1974 yılında yeni inşa edilerek açılmaya hazırlandığını, otel sahiplerinin işletme izni için başvurmalarına rağmen söz konusu iznin uzun süre verilmediğini yazdı.

Otel açılmayı beklerken 14 Ağustos 1974’te tüm Maraş’ın göç etmek zorunda kaldığını, otel sahiplerinin ise Güney Kıbrıs’a göç ettikten sonra yaptıkları tüm destek ve teşvik başvurularının, Maraş’taki otelin işletme izni olmadığı gerekçesiyle karşılık bulmadığını vurgulayan gazete, söz konusu otelin sahibinin mirasçılarının ise nihayetinde TMK’ya başvurduklarını, bu eylemin sonuçsuz kaldığını ve tam o sırada Kıbrıslı Türk işadamının ortaya çıkarak otele talip olduğunu öne sürdü.

Gazete, “belgelerden de görüldüğü üzere bir Kıbrıs vatandaşının diğer Kıbrıs vatandaşlarından taşınmaz mal aldığını” belirtti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Amaç Hedef Göstermek Değil Caydırmak” başlığı altında aktardı.