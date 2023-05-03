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Rum Meclisi Ticaret Komitesi, kapalı oturumda Yeşil Hat Tüzüğü’nü ele aldı

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Rum Meclisi Ticaret Komitesi, dün Dışişleri ve Ticaret Bakanlarının da katıldığı kapalı oturumunda, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında KKTC ile yapılan mal hareketi konusunu ele aldı.
Rum Meclisi Ticaret Komitesi, kapalı oturumda Yeşil Hat Tüzüğü’nü ele aldı

Alithia “Meclis ve Yürütme Erki Uzlaşmazlığı… Yeşil Hat Tüzüğü Kisvesi Altında Haksız Rekabet” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin kapalı oturum sonrasında Ticaret Komitesi Başkanı DİSİ Milletvekili Kiriakos Haciyannis’in basına yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticarette “haksız ticari uygulamalar oluştuğunu iddia ederek Yürütme’den, bu durumun göğüslenmesine yönelik öneriler beklediklerini" söyleyen Haciyannis, Ticaret Komitesi üyeleri ile Yürütme’nin, meselenin büyüklüğü ve rakamlar konusunda uyuşmazlık yaşadığını belirtti.

Haciyannis, hedeflerinin, meselenin siyasi boyutuyla ilgilenmek ya da AB üyelikleri açısından temel teşkil eden bir tüzüğü ve siyasi niteliği olsa da verdikleri taahhütleri tek taraflı reddetmek olmadığını savundu. Kiriakos Haciyannis, şunları söyledi:

“Hepimiz konunun, bizim kendi ürünlerimizin, kendi işletme ve atölyelerimizin rekabet edebilirlik meselesi olduğunu kabul ve ispat ettik. Bu nedenle, ürünlerin gerek kontrol noktalarından normal akışı, gerekse kaçakçılık ve haksız ticari uygulamalarla rekabetin bozulmasını sağlayacak yöntemleri bulunmalı. Ticaretin kısıtlanmasını değil ama doğru rekabet şartları ve gıda sağlığı, yakıt kalitesi gibi diğer bütün kural ve şartlarda yapılmasını istiyoruz. Örneğin, biz tuğla üretimi için gaz salınım hakkı satın alırken, işgal bölgelerinden gaz salınım hakkı alımı ödenmemiş maliyeti daha düşük ürünler geliyor. Avrupa Komisyonu dahil herkesle konuşmamız gerek. Serbest ticaret, yasadışı ve haksız rekabet şartları yaratmak için olamaz.”

Haravgi, “Ekonomi, Çözümsüz Kıbrıs Sorunu Belasından Dolayı Kan Kaybediyor… Kaçakçılık ve Haksız Rekabet İşletmeleri Öldürüyor” başlıklı haberinde, “kaçakçılık ve haksız rekabetin Rum işletmeleri öldürdüğünü, Rum yönetiminin de milyonlarca Euro KDV geliri kaybına uğradığını” yazdı. Gazete, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının Rum ekonomisini “sürekli kanattığına” dikkat çekti.

Esas kaygının ise, haksız rekabete neden olduğunu iddia ettikleri Yeşil Hat Tüzüğü'nün değiştirilmesi talebinin dile getirilmesi halinde, KKTC ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü senaryolarının yeniden gündeme gelmesi olduğu belirtildi. Bunun ise “Kıbrıs sorununa mezar taşı olacağı” korkusuna neden olduğu kaydedildi.

Oturumda konuşan AKEL Milletvekili Kostas Kosta, KKTC’ye Türkiye ve diğer ülkelerden gelen ticari malların Kıbrıs Türk malıymış gibi Yeşil Hat üzerinden Güney’e ihraç edilmesi ve KKTC’deki üretim maliyetlerinin Güney Kıbrıs’takinden çok düşük olmasına işaret etti.

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