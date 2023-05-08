Rum Milli Muhafız Ordusu dost ülkelerle tatbikat yapacak

Rum Milli Muhafız Ordusu, “Lefkoşa FIR hattı” içinde dost ülkelerle, hava ve kara araçlarının da katılımıyla eğitim tatbikatı yapacak.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) “Lefkoşa FIR hattı” içinde dost ülkelerle, hava ve kara araçlarının da katılımıyla hava savunma senaryoları içeren dün başlayan eğitim tatbikatının 11 Mayıs'a kadar süreceğini açıkaldı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikat çerçevesinde dost ülkelerin helikopterleri ve savaş uçakları tarafından yüksek irtifa uçuşlar ile alçak uçuşlar gerçekleştirileceğini yazan Alithia gazetesi, söz konusu faaliyetlerin, Rum Yönetimi'nin dost ülkelerle yıllık askeri iş birliği programına dâhil olduğunu kaydetti.

Haberde, tatbikata hangi ülkelerin katılacağı belirtilmedi.