  • BIST 4.519,57
  • Altın 1275.986
  • Dolar 19.5382
  • Euro 21.3897
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Rum Narkotik Şube Sorumlusu Sergidis'ten uyuşturucu verileriyle ilgili açıklama

» »
Rum Narkotik Şube Sorumlusu Stelyos Sergidis, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) uyuşturucu verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rum Narkotik Şube Sorumlusu Sergidis'ten uyuşturucu verileriyle ilgili açıklama

Alithia gazetesine göre Rum Narkotik Şube Sorumlusu Stelyos Sergidis, Güney Kıbrıs’taki  metamfetamin, kokain, ecstasy ve amfetamin gibi diğer uyarıcı uyuşturucu maddelerin kullanımının, Avrupa ortalamasının altında olduğunu, bununla birlikte 2022 yılında en fazla ele geçirilen uyuşturucu maddesinin hintkeneviri olduğunu ifade etti.

Sergidis, 2022 yılında narkotik şubenin, bin 84 kişiyle ilgili olan 1.017 uyuşturucu olayını araştırdığını, bununla birlikte 358 kilo 250 gram hintkeneviri, 38 kilo 965 gram reçine, 37 kilo 983 gram kokain, 4 kilo 356 gram metamfetamin, bir buçuk kilo sentetik madde ve az miktarlardaki başka maddelerin tespit ettiğini söyledi.

Hintkenevirinin ele geçirilen ve kullanılan uyuşturucu madde sıralamasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Sergidis, ülkedeki metamfetamin kullanımının, Avrupa araştırmasına katılan şehirlerin ortalamasının, 5 ile 20 kez altında olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki en fazla kullanımın 2021 yılında özellikle hafta sonlarında Baf ve Güney Lefkoşa’da’ta tespit edildiğini ifade eden Sergidis ayrıca Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu  maddelerin en yüksek seviyelerinin Ayia Napa-Paralimni bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Sergidis geçmiş yıllara ve aynı döneme (nisan) ilişkin olarak ecstasy, kokain, ve amfetamin kullanımının, hafta sonu yüksek oranda toplanmaların yaşandığı  Ay.Napa dışında, daha düşük seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerden de söz eden Sergidis, 2019 yılında 2’si Kıbrıslı 3’ü yabancı olmak üzere 5 kişi, 2020’de 5’i yabancı 1’i Kıbrıslı 6 kişi, 2021’de 7’si yabancı 4’ü Kıbrıslı olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Baf bölgesinde 2021 yılında 141, 2022 yılında 201, 2023 yılında ise 31 Mart tarihine kadar 45 uyuşturucu olayı yaşandığını ifade eden Sergidis, yine Baf bölgesinde 2021 yılında 147 kişi, 2022’de 208 ve 2023’te (31 Mart’a kadar) 51 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını söyledi.

Sergidis, Baf bölgesinde 2021 yılında 24 kilo 353 gram, 2022’de 42 kilo 570 gram ve 2023’de (27 Nisan’a kadar) 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen bir diğer maddenin metamfetamin olduğunu söyleyen Sergidis, 2021’de 11 gram; 2022’de 356 gram ve 2023’te ise 4 buçuk kilo metamfetamin tespit edildiğini ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’nın üç boyutlu dijital ikizi yapılıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:58
  • Rum Milli Muhafız Ordusu dost ülkelerle tatbikat yapacak08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:29
  • Hristodulidis: Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması önceliğimiz08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:41
  • Menelau: Müzakerelerin yokluğu halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırıyor07 Mayıs 2023 Pazar 19:03
  • DİSİ’de idari kadro belli oldu07 Mayıs 2023 Pazar 16:10
  • Güney Kıbrıs’tan doğal gazda strateji değişikliği07 Mayıs 2023 Pazar 12:48
  • Güney Kıbrıs'ta da koronavirüs vakalarının karantina zorunluluğu kaldırıldı07 Mayıs 2023 Pazar 10:01
  • Rum yönetimi dikkatini Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlere odakladı06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:07
  • Kıbrıslı Türklere Rum bankalarında hesap açma hakkı 'müjdesi'06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:30
  • Rum İçişleri Bakanı AB’den Türkiye’ye yönelik önlemler uygulanmasını talep etti06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti