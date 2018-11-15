Rum Polisi Alarm'da: ELAM'dan Sınır Kapısı Gerginliği

Güney'deki ırkçı grup ELAM 15 Kasım'ı kınamak amacıyla sınır kapılarında eylem düzenliyor.

Güney'deki ırkçı grup ELAM 15 Kasım'ı kınamak amacıyla sınır kapılarında eylem düzenledi

15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü'nü kınamak amacıyla Güney'de eylem yapmaya hazırlandığını açıkladı. Ardından ırkçı grup ELAM için Rum Polisi güvenlik önlemlerini artırdı.

2015 YILINDA GERGİNLİK YARATTILAR

2015 yılında da Güney'deki ırkçı grup ELAM 15 Kasım'ı kınamak amacıyla Ledra Palace ve Lokmacı Sınır Kapısı civarında bir eylem düzenledi. ELAM '15 Kasım' eylemi sırasında ise 3 Kıbrıslı Türk'ün aracına saldırı.

Kıbrıs'ın güneyindeki aşirı milliyetçi ELAM örgütünün 15 Kasım 2015'te bazı Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdiği saldırı dikkat çekti. Güney Lefkoşa'da eylem yapan ELAM örgütü üyelerinin eylemine bir kez daha şiddet bulaştı.

Eylem sırasında bazı Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verildiği öğrenilirken diğer taraftan tartaklanan Kıbrıslı Türkler olduğu öğrenildi.

ELAM'IN ESKİ EYLEMLERİNDEN FOTOĞRAFLAR