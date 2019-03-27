Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu zanlının, bugün aldıkları bilgiye göre Larnaka’daki bir mülteci kampında barındırıldığını öğrendiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özersay, "Ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Kıbrıs Rum tarafına kaçtıktan sonra Rum polisi tarafından yakalanmıştı.

Bugün aldığımız bilgiye göre zanlı Larnaka’daki bir mülteci kampında barındırılıyor. Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.



