Rum yönetimi bu yıl 100 milyon euroluk “yeşil vergi” toplayacak

Rum yönetimi vergi reformunu, bu yılın ilk yarısı itibarıyla uygulamaya sokacağı “yeşil vergi” ile başlatıyor. Uygulama kapsamında motor yakıtı, su ve otellerde gecelemelerden ek “yeşil vergi” alınacak.

Rum yönetimi vergi reformunu, bu yılın ilk yarısı itibarıyla uygulamaya sokacağı “yeşil vergi” ile başlatıyor. Uygulama kapsamında motor yakıtı, su ve otellerde gecelemelerden ek “yeşil vergi” alınacak.

Fileleftheros haberi manşetten “2024 İçin Yeşil Vergi 100 Milyon Euro… Hükümetten Telafi Önlemlerine Hiçbir Atıf Yok” başlığıyla aktardı.

Habere göre, bu yılın ilk yarısı itibarıyla motor yakıtı ve işletmelerin kullandığı üretim yakıtına, suya ve otellerde gecelemeye getirilecek ek vergi ile 2024’te Rum yönetiminin kasasına girecek yeşil vergi tutarı yaklaşık 100 milyon euro olacak.

Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen senaryo, otellerde gecelemeler oda ve gece başına 2,5 euro yeşil vergi alınmasını öngörüyor.

Motor yakıtına, litre başına 5 sent karbon vergisi getirilecek. Bu vergi gelecek yıl 7 sente, 2026’da da 10 sente yükseltilecek. Yeşil vergi, akaryakıta uygulanan diğer vergi ve harçlarda olduğu gibi KDV’ye de uygulanacak.

Rum yönetiminin sadece bu yıl akaryakıta uygulayacağı yeşil vergi ile kasasına girecek meblağ, 19 milyonu işletmelerden 33 milyonu hane halkından olmak üzere, toplam 52 milyon euroya yükselecek. Su fiyatlarına uygulanacak yeşil vergi metreküp başına 1 sent dolayında olacak ancak suya uygulanacak yeşil vergiden devlet kasasına girecek gelir miktarı hesaplanmadı.