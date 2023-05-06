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Rum yönetimi dikkatini Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlere odakladı

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Rum yönetiminin, 14 Mayıs’ta Türkiye’de ve 25 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlere odaklandığı bildirildi.
Rum yönetimi dikkatini Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlere odakladı

Fileleftheros “Birinci Öncelik Seçim Sonrası İstikrar… Lefkoşa Dikkatini Beklenmekte Olan Kritik Seçimler Arifesinde Türkiye ve Yunanistan’a Çeviriyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Real News” isimli Yunan gazetesine verdiği ve gazetenin yarınki (7 Mayıs Pazar) sayısında yayımlanacak söyleşisinden alıntılar aktardı.

Gazeteye göre “Yunanistan’daki ve Türkiye’deki seçimler bizi çok ilgilendiriyor çünkü seçimler aracılığıyla Yunanistan’da ve Türkiye’de istikrar olacak” diyen Hristodulidis “bizim açımızdan esas istenen, güçlü ve istikrarlı hükümetler olmasıdır” dedi.

Gazete, Rum tarafı açısından “istenilenin, özellikle Türkiye’de, bölgesel istikrar aktarabilecek hükümet istikrarı olması” olduğunu, bunun Kıbrıs sorununu da etkileyeceğini yazdı.

Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanlığı’na gelir gelmez AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında daha aktif rol alması ve Avrupa unsurunun Türkiye yönünde mesai harcaması için uğraştığını hatırlatan gazete, Rum yönetiminin AB’nin Türkiye için sahip olduğu öneme yatırım yaptığına dikkat çekti.

“Lefkoşa, Avrupa unsurunun Türkiye için sahip olduğu önemi Kıbrıs sorununun yararına kullanmak istiyor” dedi ve devamla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Türkiye’nin ihracatının yüzde 40’ını AB’ye yaptığı ve Türkiye’ye yapılan yatırımların yüzde 70’inin AB’den geldiği açıklamasını aktardı.

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