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Rus devlet teknoloji firması Apple'ı yasakladı

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Rusya'nın devlet tarafından yönetilen askeri-sanayi şirketi Rostec, çalışanlarının ABD teknoloji devi Apple tarafından tasarlanan cihazları kullanmasının yasaklandığını söyledi.
Rus devlet teknoloji firması Apple'ı yasakladı

Rostec'in basın servisi, Tass Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Şirketin tüm kuruluşlarında, çalışma sürecinde Amerikalı üreticinin cihazlarının kullanımına ilişkin tam bir yasak getiriliyor" dedi.

2007 yılında Putin'in emriyle kurulan holding, şu anda Rusya genelinde savunma sektöründe 800'den fazla araştırma ve üretim kuruluşunu birleştiriyor.

Mash adlı telegram kanalı daha önce, Apple cihazları üzerindeki yasağın yalnızca Rostec'in holdinglerinden biri olan ve optoelektronik sistemlerde uzmanlaşmış Shvabe'de getirildiğini bildirmişti.

Ancak, kısıtlamaların tüm şirket için kapsamlı bir önlem olduğu ortaya çıktı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi geçen ay CIA'nın Rus vatandaşları ve ülkede çalışan yabancı diplomatlar tarafından kullanılan binlerce iPhone'a kötü amaçlı yazılım yüklediğini söyledi.

Apple, Amerikan istihbarat servislerine Beyaz Saray'ın ilgisini çeken kişileri araştırmak için geniş bir fırsat yelpazesi sağlıyor iddiasında bulunuldu.

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