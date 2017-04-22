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Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü!

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Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü!
Rusya'daki Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi binasına giren silahlı saldırgan, biri FSB çalışanı biri de ziyaretçi olmak üzere 2 kişiyi öldürdü. Saldırgan da FSB güçleri tarafından öldürüldü.

Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Russia Today'in haberine kimliği bilinmeyen saldırgan, güvenlik kontrol noktasında ateş açarak bir FSB yetkilisini ve bir ziyaretçiyi öldürdü.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.

Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

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