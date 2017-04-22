Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü!

Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Russia Today'in haberine kimliği bilinmeyen saldırgan, güvenlik kontrol noktasında ateş açarak bir FSB yetkilisini ve bir ziyaretçiyi öldürdü.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.
Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.
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