Rus mahkemesi, Navalny'nin yakın çalışma arkadaşı Fadeyeva'yı 9,5 yıl hapis cezasına çarptırdı

Ksenia Fadeyeva'nın, Navalny örgütünün Sibirya bölge yöneticiliği sırasında Tomsk kenti, hareketin bir anlamda kalesi haline geldi. Bir Rus mahkemesi, bugün Fadeyeva'yı 9,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da bir mahkeme, halen cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin yakın çalışma arkadaşı Ksenia Fadeveya'yı "aşırılık yanlısı bir örgütü" yönetmek suçlamasıyla 9,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rus makamları 2021 yılında Navalny'nin öncülüğünü yaptığı bir sivil toplum kuruluşunu "aşırılık yanlısı örgüt" olarak tanımlamış, faaliyetlerini yasaklamış ve daha önceden bu STK'nın yasal faaliyetlerine katılanlara da ağır cezalar vermişti.

Aralık 2021'den bu yana internet kullanması yasaklanan Fadeyeva, ekim ayından bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

Hukuk ekibi ve Fadeyeva'nın destekçileri, davayı "düzmece" ve "tiyatro" diye nitelendirdi.

Fadeyeva'nın ekip arkadaşlarınca yönetilen bir Telegram hesabından yapılan açıklamada, kadın aktivistin cezaya itiraz edeceği bildirildi.

Avukat Semyon Vodnev, yayınlanan bir videoda "Dava sürecinde yaşananların adaletle hiçbir ilgisi yok ve savunma da zorbalığa uğradı." yorumunda bulunuyor.

Ayrıca Vodnev, Mahkeme'nin kararını "yasadışı, temelsiz ve adaletsiz" olarak nitelendiriyor.

Ancak fikrini söylemekten kaçınması gerektiğine işaret eden avukat Vodnev, "Aksi takdirde muhtemelen ben de kendimi Ksenia ile aynı kürsüde bulacağım." ifadelerini kullanıyır.

Fadeyeva, 2020 yılında Sibirya'nın Tomsk Belediye Meclisi seçimlerini kazanan Navalny yanlısı iki yerel siyasetçiden biriydi.

Bu durum, Rus yetkililerin seçimlere katılımını büyük ölçüde engellediği bir muhalif hareket için nadir görülen bir başarı olarak değerlendirildi.

Fadeyeva'nın, Navalny örgütünün bölge yöneticiliği sırasında Tomsk, 580 bin nüfuslu kentin muhalefet ağırlıklı bir Belediye Meclisi seçmesiyle hareketin bir anlamda kalesi haline geldi.

Aleksey Navalny

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güçlü muhalifi ve rakibi konumundaki Aleksey Navalny, devlet içerisinde 'Kremlin destekli' olduğunu belirttiği yolsuzluk iddialarını gündeme getirmesiyle öne çıktı.

Navalny, 'kendisini susturmak için uydurulduğunu' belirttiği çeşitli suçlamalardan dolayı 30 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık ayı içerisinde Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki bir ceza kolonisine nakledildi.

Avukatı, Rus yetkililerin Navalny'yi ülkede 2024 mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi tecrit etmek istediklerini savundu.

Navalny, "mahkum" olması hasebiyle seçimlerde aday olamıyor.

Son yıllarda yurtdışına kaçan destekçileri, 47 yaşındaki Navalny'yi Rusya'nın Putin sonrası devlet başkanı olarak görüyor.

Ancak Batılı ülkelerle oldukça yakın ilişkileri bulunan Aleksey Navalny'nin ne düzeyde halk desteğine sahip olduğu net olarak bilinmiyor.