Rus muhalif lider Aleksey Navalny kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhaliflerinden olan Navalny, geçtiğimiz aylarda Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevine nakledilmişti.

Söz konusu ceza infaz kurumundan bugün (16 Şubat) yapılan açıklamada, Navalny'nin öldüğü belirtildi.

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra "kendini iyi hissetmediğini" ve "anında bilincini kaybettiğini" belirtti.

Açıklamanın devamında, sağlık personelinin çağrıldığı ancak Aleksey Navalny'yi hayata döndüremedikleri belirtildi.

Muhalif liderin ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Navalny'nin kaldığı "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen cezaevi, ülkedeki en ağır şartlara haiz hapishanelerden biri olarak kabul ediliyor.

Başkent Moskova'ya 1900 km mesafede ve aşırı soğukların yaşandığı bir kentte bulunuyor.

Aralık ayında, taraftarları ve sevenleri, haftalarca Navalny'den haber alamamış ancak daha sonra kutup bölgesine nakledildiği ortaya çıkmıştı.

Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 60 km kuzeyindeki cezaevi, 1960'larda bir zamanlar zorunlu Sovyet çalışma kampları olan GULAG sisteminin bir parçası olarak kurulmuştu.

Navalny, Ocak 2021'de yurt dışından Rusya'ya dönüşünde daha önce hakkında verilen 3,5 yıllık cezasını çekmek üzere cezaevine konulmuş, ardından bu yıl 4 Ağustos'ta da "aşırılıkçılık" suçlamalarıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aleksey Navalny'nin hücresinin Rusya'nın uç noktasına taşınmasının, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasından kısa süre sonraya denk gelmesi dikkatleri çekmişti.

Annesi: Oğlum sağlıklı ve mutluydu

Rus Novaya Gazeta gazetesi, Aleksey Navalny'nin annesinin, oğlunu en son 12 Şubat'ta gördüğünde "hayatta, sağlıklı ve mutlu" olduğunu söylediğini aktardı.

Novaya Gazeta'nın haberine göre Lyudmila Navalnaya, bir Facebook paylaşımında şu ifadeyi yazdı:

"Herhangi bir başsağlığı mesajı duymak istemiyorum. Onu en son 12 Şubat'ta cezaevinde bir toplantıda gördük. Hayattaydı, sağlıklı ve mutluydu."