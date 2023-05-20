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Rus savaşçılar: Kritik kenti ele geçirdik

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Rus paralı ordusu Wagner’in lideri Yevgeni Prigozin, Ukrayna’nın Bahmut kentinde aylardır süren çatışmaların ardından kenti tamamen aldıklarını öne sürdü.
Rus savaşçılar: Kritik kenti ele geçirdik

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozin, Ukrayna'daki savaşta en yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'ta kontrolü tamamen ele geçirdiklerini savundu.

Ukrayna savaşının en kritik noktalarından Bahmut'ta aylardır süren çatışmaların ardından Prigozin paylaştığı videoda, “Bugün öğlen saat 12 civarında Bahmut tamamen alındı” dedi. Rus bayrakları taşıyan cephedeki askerlerle video çeken Prigozin, 25 Mayıs itibarıyla Wagner güçlerinin dinlenme noktalarına çekileceğini kaydederek “Tüm kenti ev ev ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı Wagner liderinin bu iddiasının bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını aktardı. Ukrayna'dan bir açıklama gelmedi.

RUSYA'DAN ABD'YE F16 TEPKİSİ

Bu arada ABD'nin Ukrayna'ya F16 savaş uçağı verme kararına Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, Batılı ülkelerin bunu yapması halinde çok büyük risk alacaklarını söyledi. Gruşko, “Batılı ülkelerin halen daha tansiyonu arttırma yönünde adımlar attığını görüyoruz. Bu kendileri açısında son derece büyük riskler içeriyor” dedi.

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