Rus virolog: Kovid-19 en az 1 yıl daha etkisini gösterecek, bu konuda yapacak bir şey yok

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 11 milyon 300 bini aştı.

Dünya, 533 binden fazla insanı öldüren virüsün ne zaman etkisini kaybedeceğini merak ediyor.

Rus virolg Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn’e göre virüs en az 1 yıl en çok 3 sene içinde etkisini kaybedecek ve "bu konuda yapacak hiçbir şey yok."

En az 1 en çok 3 yıl...

Sputnik’in haberine göre virüsün ortalama 2 yıl içerisinde yavaş yavaş daha az önemli hale geleceğini ifade eden Altşteyn şu bilgileri verdi: Virüsler girdiği vücudun ölmesi ile birlikte hayatlarını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs de zaman içerisinde hastasını öldürmemeyi öğreniyor ve daha az etkili oluyor. Virüs iki yıl içerisinde saldırganlığını daha da azaltacağını ve önemini yavaş yavaş kaybedecek.

En fazla ölü ABD'de

Virüs nedeniyle en fazla insan Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü. ABD’de tespit edilen ölü sayısı şimdiye kadar 132 binden fazla.

ABD’yi Brezilya, İngiltere ve İtalya takip ediyor.