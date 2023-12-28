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Rus yolcu uçağı yanlışlıkla donmuş nehre indi

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Rusya'da Sovyet döneminden kalma bir uçak içindeki yolcularla birlikte donmuş bir nehre zorunlu iniş gerçekleştirdi. Ölen veya yaralanan olmadı.
Rus yolcu uçağı yanlışlıkla donmuş nehre indi

Ulaştırma Bakanlığının soruşturma başlattığı olayda, 30 yolcu taşıyan Sovyet döneminden kalma Antonov-24 uçağının pilot hatası nedeniyle perşembe günü Rusya'nın uzak doğusundaki bir havaalanı yakınındaki donmuş bir nehre indiği bildirildi.

Savcılar, Polar Airlines An-24'ün Yakutistan bölgesindeki Ziryanka yakınlarındaki Kolyma nehrine güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdiğini ve yaralanan kimse olmadığını duyurdu.

Ulaştırma sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre, olayının nedeni mürettebat hatası. Uçağın kontrolünü kısa bir süreliğine kaybettikleri anlaşılıyor." dedi.

Can kaybı yok

Savcılık uçağın donmuş nehir üzerinde çekilen resimlerini paylaşırken İzvestia gazetesi de yolcuların uçaktan inerken fotoğraflarını yayınladı.

Polar Havayollarından yapılan kısa açıklamada, "An-24 uçağı kontrollü bir şekilde Ziryanka havaalanı pistinin dışına inmiştir ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

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