Ruslar son Coca-Colalarını içiyor

Şirket, Ukrayna işgali sebebiyle 9 Mart’ta ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı.
Coca-Cola açıklamasında, stoklar tükendiğinde artık Rusya’da Coca-Cola veya Coca-Cola Company’nin diğer marka ürünlerinin üretilip satılmayacağını bildirdi.
Şirket, Rusya’da Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, Moya Semya ve Dobrıy markalarını taşıyan ürünler üretip satıyordu.
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