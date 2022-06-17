  • BIST 2.507,94
  • Altın 1027.346
  • Dolar 17.2818
  • Euro 18.1348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Ruslar son Coca-Colalarını içiyor

» »
ABD’li içecek devi Coca-Cola, faaliyetlerini askıya aldığı Rusya’daki stoklarının tükenmek üzere olduğunu duyurdu.
Ruslar son Coca-Colalarını içiyor
Fotoğraf: Reuters

Şirket, Ukrayna işgali sebebiyle 9 Mart’ta ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı.

Coca-Cola açıklamasında, stoklar tükendiğinde artık Rusya’da Coca-Cola veya Coca-Cola Company’nin diğer marka ürünlerinin üretilip satılmayacağını bildirdi.

Şirket, Rusya’da Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, Moya Semya ve Dobrıy markalarını taşıyan ürünler üretip satıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: NATO ülkelerinden Ukrayna’ya gönderilen silahlar vuruldu15 Haziran 2022 Çarşamba 16:53
  • Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı15 Haziran 2022 Çarşamba 14:04
  • Zelenskiy: Donbass’taki savaş, Avrupa’daki en acımasız savaş olarak anılacak14 Haziran 2022 Salı 17:56
  • Rusya: Ukrayna’da Batı’dan gönderilen silahları imha ettik13 Haziran 2022 Pazartesi 18:16
  • Medvedev: Mahşerin atlıları geliyor13 Haziran 2022 Pazartesi 15:52
  • Güney Kore, savaş dönemi sorunlarına rağmen Japonya ile normalleşme hedefliyor13 Haziran 2022 Pazartesi 10:01
  • Frontex: 2.5 milyondan fazla Ukraynalı ülkesine geri döndü12 Haziran 2022 Pazar 16:54
  • Rusya, Ukrayna’da Rus pasaportu dağıtmaya başladı12 Haziran 2022 Pazar 13:21
  • Putin hakkında çarpıcı iddia: 3 ayı kaldı12 Haziran 2022 Pazar 10:45
  • Tayland’da seks partisi sonu oldu: Rus modele cinayet suçlaması11 Haziran 2022 Cumartesi 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti