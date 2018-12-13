  • BIST 91.073
  • Altın 215,487
  • Dolar 5,3834
  • Euro 6,1226
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Rusların 'Android Robot' Olarak Tanıttığı Boris'in İçinden İnsan Çıktı

»
Russia-24 isimli kanalda, 'en yeni nesil Android robotlardan biri' olarak tanıtılan Boris'in, robot kostümü giymiş bir insan olduğu ortaya çıktı.
Rusların 'Android Robot' Olarak Tanıttığı Boris'in İçinden İnsan Çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir gençlik forumunda izleyicilerin karşısına çıkan 'robot' Boris, son günlerde Rusya'nın gündemine oturdu. Programın sunucusu, yapılan röportajda Robot Boris'i öve öve bitiremese de Boris'in hareketlerinin olağandan çok daha esnek ve yumuşak olabilmesi dikkatlerden kaçmadı. 

 

 

Konunun iyiden iyiye gündeme taşınmasının ardından TJournal adlı internet sitesi, adeta bir manifesto yayınlayarak iki farklı soru üzerinde Boris'in durumunu sorgulamaya başladı:

  • Boris'in dış sensörleri nerede?
  • Neden bu robot dans ederken bu kadar fazla 'gereksiz hareketlerde' bulunuyor?

Bir süre sonra yapılan araştırmalar neticesinde işin aslı ortaya çıktı. 'Robot' Boris'in arkadan çekilen fotoğrafında bir insanın boynu görüntülendi. Yaklaşık 3.800 dolar değerinde, hafif ve vücut hatlarını gizleyen bir kıyafet giydirilen bir oyuncuyla adeta bir tiyatro sergilenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu haber ajansı MBKh Media'nın yayınladığı fotoğraf (yukarıda) ile işin aslı ortaya çıktı. Russia-24 televizyonu dün gece robotla ilgili bir video yayınlasa da daha sonra videoyu geri çekti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook binasında bomba paniği12 Aralık 2018 Çarşamba 09:38
  • iPhone 15 yaşındaki dövüşçüyü canından etti11 Aralık 2018 Salı 14:34
  • Instagram'da mesajlaşanlar için bomba bir özellik geldi11 Aralık 2018 Salı 12:49
  • 'Google ofisinde cinayet işlendi' iddiası10 Aralık 2018 Pazartesi 16:28
  • iOS 12.1.1 güncellemesinde kullanıcıları çıldırtan hata10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33
  • WhatsApp o telefonların fişini çekiyor09 Aralık 2018 Pazar 22:30
  • Huawei'ye bir darbe de Japonya'dan09 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • Mars'ın sesi ilk kez duyuldu09 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • Sosyal medyadan en çok onlar kazanıyor09 Aralık 2018 Pazar 11:31
  • WhatsApp o telefonların fişini çekiyor09 Aralık 2018 Pazar 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti