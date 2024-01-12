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Rusya: ABD ve İngiltere’nin saldırıları “meşru değil”

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İngiltere ve ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarının “meşru olmadığını” söyledi.
Rusya: ABD ve İngiltere’nin saldırıları “meşru değil”

Peskov, “Uluslararası hukuk açısından meşru değiller” dedi.

Peskov, Kremlin Sarayı’nın Husilere defalarca saldırılara son verme çağrısı yaptığını da ekledi.

Ukrayna işgali nedeniyle Batı tarafından eleştirilen Rusya, Yemen’e yönelik saldırının BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan gerçekleştirildiğini belirterek, bunun ABD ve müttefikleri tarafından yasa dışı bir “macera” olduğunu savundu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları sonrası Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya'nın BM misyonundan yetkililer toplantının New York saatiyle 10:00'da (TSİ 18:00) başlayacağını söyledi.

Rusya, Husilere silah, eğitim ve destek sağlayan İran’ın müttefiki.

Güvenlik Konseyi'nin Çarşamba günü kabul ettiği karar tasarısında Husilerden, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına derhal son vermesi talep edildi.

Konsey'in daimi üyelerinden Rusya ve Çin çekimser kalmıştı.

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