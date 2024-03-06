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Rusya: Çin'le birlikte Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyoruz

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Rus Uzay Ajansı Başkanı Yuriy Borisov, "Çinli meslektaşlarımızla birlikte 2033-2035 yılları arasında, Ay yüzeyine bir güç ünitesi ulaştırılması ve kurulması projesini ciddi olarak düşünüyoruz." dedi.
Rusya: Çin'le birlikte Ay'a nükleer enerji santrali kurmayı planlıyoruz

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yılları arasında Ay'da bir nükleer enerji ünitesi kurmayı planladığını söyledi.

Borisov, Rusya ve Çin'in bir Ay programı üzerinde ortaklaşa çalıştıklarını ve Moskova'nın "nükleer uzay enerjisi" konusundaki uzmanlığıyla bu projeye katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borisov, Pekin ile Moskova'nın Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıkları bilgisini verdi. 

Borisov, "Bugün, Çinli meslektaşlarımızla birlikte 2033-2035 yılları arasında, Ay yüzeyine bir güç ünitesi ulaştırılması ve kurulması projesini ciddi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Gelecekteki Ay yerleşimlerine güç sağlamak için güneş panellerinin yeterli olamayacağını, nükleer enerjinin ise bunu sağlayabileceğini belirten Borisov, olası planla ilgili olarak robot teknolojisine atıfta bulundu. 

Eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olan Roscosmos Direktörü Borisov, "Bu çok ciddi bir zorluk. İnsanların (fiziki) varlığı olmadan otomatik modda yapılmalı." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjiyle çalışan kargo uzay gemisi

Ayrıca Yuriy Borisov, konuşmasunda, Rusya'nın nükleer enerjiyle çalışan bir kargo uzay gemisi inşa planlarına da değindi. 

Nükleer reaktörün nasıl soğutulacağına dair bir çözüm bulunması dışında projeyle ilgili tüm teknik soruların çözüldüğünü söyledi.

Roscosmos Başkanı, "Ciddi anlamda bir uzay römorkörü üzerinde çalışıyoruz. Bu devasa yapı, nükleer reaktör ve yüksek güçlü türbinler sayesinde büyük kargoları bir yörüngeden diğerine taşıyabilecek, uzay enkazlarını toplayabilecek ve daha birçok uygulamada kullanılabilecek." dedi. 

Rus yetkililer, daha önce Ay'da madencilik yapma konusundaki iddialı planlardan söz etmiş olsalar da, Rus uzay programı son yıllardaçeşitli aksaklıklarla karşılaştı. 

Geçen yıl Rusya'nın Luna-25 uzay aracının kontrolden çıkıp düşmesiyle 47 yıl aranın ardından ilk Ay misyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Akabinde Moskova, daha fazla Ay misyonu başlatacağını ve ortak bir Rus-Çin mürettebatlı görev ve hatta bir Ay üssü olasılığını araştıracağını bildirmişti. 

Daha öncesinde ise Rus Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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