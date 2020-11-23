Rusya, Covid-19 aşısında ‘fiyat kırıyor’: Diğer ikisinden ucuz olacak

Rusya, Covid-19 aşısı ‘Sputnik V’nin, diğer iki aşıdan daha ucuza satılacağını duyurdu.

Aşının resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun 19.5 dolar, Moderna’nın aşısının ise 25 ila 37 dolara satılacağının açıklandığı belirtildi.

Covid-19 için bir kişiye iki doz aşı uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, bu durumda fiyatın sırasıyla 39 ile 50/74 dolara ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, diğer aşılar gibi iki doz halinde uygulanacak ‘Sputnik V’ aşısının fiyatının, diğer iki aşıdan daha ucuz olacağı dile getirildi.

Haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun sözcüsü Rus aşısının ücretinin gelecek hafta kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech şirketlerinin geliştirdiği aşı, 19.5 dolara ABD’ye satılmıştı. Ancak fiyatlandırmanın ülke ve bölge bazında farklılık göstereceği duyurulmuştu.