Rusya eski ABD büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı

TASS ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Robert Shonov isimli kişiyi Vladivostok'ta gözaltına aldığını duyurdu.
Yabancı bir devletle veya uluslararası/yabancı kuruluşla gizli iş birliği yapmakla suçlanan Shonov'un 8 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi verildi.
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, şu an konuya dair paylaşılacak bir bilginin olmadığını duyurdu.
Shonov, eski bir KGB hapishanesi olan Moskova'daki Lefortovo Hapishanesi'nde tutuluyor.
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