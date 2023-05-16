  • BIST 4.542,61
  • Altın 1269.872
  • Dolar 19.7011
  • Euro 21.4418
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Rusya eski ABD büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı

» »
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği'nin eski bir çalışanı, "komplo" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Rusya eski ABD büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı

TASS ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Robert Shonov isimli kişiyi Vladivostok'ta gözaltına aldığını duyurdu.

Yabancı bir devletle veya uluslararası/yabancı kuruluşla gizli iş birliği yapmakla suçlanan Shonov'un 8 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi verildi.

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, şu an konuya dair paylaşılacak bir bilginin olmadığını duyurdu.

Shonov, eski bir KGB hapishanesi olan Moskova'daki Lefortovo Hapishanesi'nde tutuluyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalyan kanalına konuştu14 Mayıs 2023 Pazar 10:46
  • Ruslar GKRY ve Malta'dan aldıkları 'altın pasaportlarını' kaybediyor13 Mayıs 2023 Cumartesi 20:08
  • Rusya’ya çifte darbe: Uçağı ve helikopteri düştü13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:25
  • Zelenskiy, yurt dışı ziyaretlerini İtalya’da sürdürüyor13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:21
  • Almanya’dan Ukrayna’da dev silah sevkiyatı13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:14
  • Kırım’da Rusya’ya ait askeri helikopter düştü13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:56
  • BM, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülebilmesi için tüm taraflarla yakın çalışmayı sürdürecek12 Mayıs 2023 Cuma 11:26
  • Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor11 Mayıs 2023 Perşembe 20:32
  • Rusya, yedek kuvvetleri eğitime çağırdı11 Mayıs 2023 Perşembe 19:58
  • Ermenistan – Azerbaycan sınırında çatışma11 Mayıs 2023 Perşembe 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti