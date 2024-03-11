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Rusya seçime gidiyor: 'Rakipsiz' Putin'in 6 yıl daha görevde kalması bekleniyor

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Rusya'da cuma gününden pazar gününe kadar sürecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin'in 6 yıllık dönem için seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Rusya seçime gidiyor: 'Rakipsiz' Putin'in 6 yıl daha görevde kalması bekleniyor

Rusya'da halk 15-17 Mart tarihlerinde devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. 

1999'dan bu yana devlet başkanı ya da başbakan olarak iktidarda olan Vladimir Putin'in 6 yıllık yeni dönemi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

Putin bu durumda Josef Stalin'den bu yana Kremlin'de en uzun süre görev yapan lider olacak.

Daha önce de 18. yüzyılda Büyük Katerina, 34 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti. 

Putin'in ülkede her türlü muhalefeti bastırdığı eleştirileri yapılıyor. Putin'in en sert eleştirmeni Aleksey Navalny ise geçen ay Kuzey Kutbu'ndaki bir hapishanede öldü.

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov geçen yıl "Şu anda hiçbir rakibi yok ve olamaz da. Hiç kimse gerçekçi bir şekilde onunla rekabet edemez" demişti. 

Putin, nükleer bombardıman uçağının kokpitinde uçarken görüntülendi Putin, nükleer bombardıman uçağının kokpitinde uçarken görüntülendiMikhail Metzel/Sputnik

Nükleer bombardıman uçaklı kampanya

Putin seçim kampanyasında ülkeyi turladı ve süpersonik bir nükleer bombardıman uçağının kokpitinde uçarken görüntülendi. 

Ülkenin dört bir yanına asılan vatansever posterler Rusları oy vermeye çağırıyor.

Seçim afişlerinde Rus askerlerinin Ukrayna'da kullandıklarına benzer bir "V" işareti ve "Birlikte güçlüyüz. Rusya'ya oy verelim!" sloganı yer alıyor.

Estonya haber sitesi Delfi tarafından ele geçirilen Kremlin iç belgelerine göre, hükümet seçimler öncesinde propaganda için yaklaşık 1 milyar Euro harcadı.

Rusya Devlet Başkanı, iktidara geldiğinden beri hiçbir seçim tartışmasına katılmadı; şimdi de katılması beklenmiyor. 

Chatham House üyesi Nikolai Petrov AFP'ye "Bu seçimler Kremlin için çok önemli. Askeri harekat sırasında Rusların ezici bir çoğunlukla Putin'i desteklediğini göstermek gerekiyor" dedi.

Ekonomi beklenenden çok daha iyi durumda olsa da pek çok Rusun, özellikle gıda fiyatlarındaki artıştan ve genel olarak Ukrayna'daki savaşın yarattığı istikrarsızlıktan endişe duyduğu belirtiliyor. 

Rusya'nın Ukrayna'daki birlikleri aylardır savaş alanındaki ilk kazanımlarını elde etti.

Boris Nadezhdin engellendi

Kremlin, Putin'e önceki dört seçim zaferinden daha yüksek bir destek sağlamayı hedefliyor.

2018'de Putin, oyların yüzde 77,5'ini aldı. O seçimde oy pusulalarının çalındığı, sahtekarlık yapıldığı ve zorla oy kullandırıldığı iddiaları vardı. 

Putin, bu yıl Kremlin tarafından onaylanmış üç adayla resmi olarak karşı karşıya gelecek.

Putin karşıtı politikacı Boris Nadezhdin, barış yanlısı bir mesajla aday olmak için yaptığı sürpriz teklifi on binlerce Rus'un desteklemesinin ardından aday olması engellendi.

Moskova'nın 2022'de ilhak ettiğini iddia ettiği dört Ukrayna bölgesinin yanı sıra 2014'te topraklarına kattığı Kırım yarımadasında da oy kullanılacak.

Petrov, Moskova'nın artık oylamayı Batı'ya meşru bir demokratik uygulama olarak sunmaya çalışmaktan endişe duymadığını söyleyen Petrov, "En önemli şey, siyasi elitlerin Putin'in Rusların büyük çoğunluğu tarafından gerçekten desteklendiğinden şüphe duymamalarıdır" dedi.

"Bizim demokrasimiz en iyisi"

Sürgünde ya da hapishanede olan Rusya'nın muhalif figürleri ise hala umutlarını koruyor. 

Putin karşıtı Rusların oy verme işleminin son gününde seçim merkezlerinin önünde büyük kuyruklar oluşturmasını istiyorlar.

Navalny'nin dul eşi Yulia Navalnaya, muhalefet gösterisinin Putin'i ürkütebileceğini söylüyor.

Peskov bu ayın başlarında yaptığı açıklamada "Halkımızın ihtiyaç duyduğu türden seçimleri gerçekleştireceğiz. Demokrasimize yönelik hiçbir eleştiriye müsamaha göstermeyeceğiz. Bizim demokrasimiz en iyisi" dedi.

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