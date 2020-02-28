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Rusya: Türkiye bizi İDLİB'deki askeri varlığıyla ilgili bilgilendirmedi

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Rusya Savunma Bakanlığı: Türk askerleri o bölgede olmamalıydı, Türkiye bilgilendirmedi
Rusya: Türkiye bizi İDLİB'deki askeri varlığıyla ilgili bilgilendirmedi

Rusya Savunma Bakanlığı: Türk askerleri o bölgede olmamalıydı, Türkiye bilgilendirmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin, Türk askerlerinin İdlib’deki varlığıyla ilgili Moskova’yı bilgilendirmediğini söyledi.

Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı “Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. İdlib'e düzenlenen hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerleri vuruldu" dedi.

Bakanlık, "Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı" açıklaması yaptı.

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